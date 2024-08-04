Türkiye, Kimya ve Fizik Olimpiyatlarında çok sayıda madalya toplarken öğrencilerimiz göğsümüzü kabarttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklama ile Kimya ve Fizik Olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilerimizin başarıları duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 21-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ülkemize döndü. Bu olimpiyata 89 ülkeden 333 öğrenci katıldı.

54. Uluslararası Fizik Olimpiyatı ise 21-28 Temmuz'da İran'ın İsfahan şehrinde gerçekleştirildi. Etkinlikte 46 ülkeden 197 öğrenci yer aldı. Türk öğrenciler bu olimpiyattan da 2 gümüş, 2 bronz ve 1 de mansiyon ödülü çıkarmayı başardı.

Bakan da tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile öğrencilerimizi tebrik etti. Bakan Kacır paylaşımında, "54'üncü Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda ülkeyi temsil eden öğrencilerden gümüş madalya kazanan Arda Ünver ve Kutay Kulbak'ı, bronz madalya kazanan Alp Terliksiz ve Halil İbrahim Yenitürk'ü, mansiyon derecesi kazanan Belinay Su Kılınç'ı, 56'ncı Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden gümüş madalya kazanan Macit Arda Aydın ve Kadir Kaan Erbaş'ı, bronz madalya kazanan Kemal Özkırşehirli ve Mehmet Can Sankır'ı tebrik ediyor, başarılarının bir ömür sürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Bilim Olimpiyatları Programı, TÜBİTAK bünyesinde bakanlığa bağlı olarak gerçekleştiriliyor.