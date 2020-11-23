Türk Öğrencilerden Yakıt Tüketimini Düşüren Mobil Uygulama

TED Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup öğrencinin yer aldığı AlecTED takımı, Shell’in dünya çapında düzenlediği yarışmada Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonluğu için finale kaldı. Gençlerin doğadan ilham alarak geliştirdikleri mobil uygulama, araçların daha az yakıt tüketmesini sağlıyor.

Karbon salınımı çevresel etkileri nedeniyle günümüzün en önemli sorunlarından. Avrupa, yavaş yavaş fosil yakıtlı otomobil kullanımı sınırlandırmaya, hatta 2030’lu yıllarda yasaklanmasına yönelik kararlar almaya başladı. Elbette bu sorunun çözümü sadece kısıtlama ve yasaklarla mümkün değil. TED Üniversitesi’nden bir grup öğrencinin bulunduğı AlecTED takımı, akıl ve bilim dolu yöntemler üzerinde çalışıyor.

Shell’in düzenlemiş olduğu Make The Future isimli yarışmaya başvuran AlecTED takımı, proje için doğadan ilham aldı. Göçmen kuşların sürü şeklinde binlerce kilometre yol almalarını sağlayan V şeklindeki dizilimlerini, otobandaki yoğun trafiğe benzettiler. Nasıl kuşlar bu dizilim sayesinde sürtünme katsayısını azaltıyor, minimum enerjiyle maksimum yol kat ediyorlarsa, otomobillerin de benzer bir şekilde çalışabileceği fikri üzerine yoğunlaştılar.

Göçmen kuşlardan Avrupa şampiyonluğuna götüren, araçların daha az yakıt tüketmesini sağlayan projenin detayları:

Echalon isminde bir mobil uygulama geliştiren AlecTED ekibi, otomobillerin genel geometrik yapılarını ve yoldaki konumlarını anlık olarak hesaba dahil eden bir yapay zekâ da geliştirdi. Bu uygulamayı kullanan sürücüler, kalabalık bir otoyola girdiklerinde mobil uygulama tarafından uyarılıyorlar. Sürücülere giden uyarıda, yoldaki optimum sürtünmenin bulunduğu konumlara gitmeleri söyleniyor. Bir süre sonra yoldaki bütün araçlar, yapay zekâ tarafından anlık olarak modellenen dizilime göre konumlanıp, tıpkı göçmen kuş sürüleri gibi enerji tüketiminin düştüğü formda yola devam ediyor.

Söz konusu dizilim, otoyol şartlarından dolayı V şeklinde olmuyor ama uzaktan bakıldığında görülen otomobil sürüsü, olabildiğince az tüketim yapabilecek şekilde dizilmiş oluyor. Ayrıca otomobil sürüsü, sürekli yeni bir araca yer verebilecek şekilde anında şekil alabiliyor. Eğer otomobiller bir sürü içerisinde değillerse Echalon uygulaması, onları olabildiğince az enerji tüketecekleri, kat edecekleri toplam mesafeyi düşürecek tüyolar veriyor.

Shell’in oylaması başladı, gençlerin desteğe ihtiyacı var:

Adım #1: Buradan Shell’in ilgili oylama sayfasına gidin,

Buradan Shell’in ilgili oylama sayfasına gidin, Adım #2: Vote Now butonuna tıklayın,

Vote Now butonuna tıklayın, Adım #3: AlecTED takımını seçerek Vote butonuna tıklayın,

AlecTED takımını seçerek Vote butonuna tıklayın, Adım #4: Formu doldurup oyunuzu kullanın.

Avrupa Şampiyonu olan AlecTED ekibi, Kanada ve Filipinler’den seçilen diğer iki takım ile birlikte dünya şampiyonluğuna aday. 24 Kasım Salı gecesi saat 03.00’a kadar devam edecek oylamada takıma ve projeye destek verebilirsiniz.