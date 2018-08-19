KSÜ Öğrencileri Geliştirdikleri Otomobil, TÜBİTAK Ödülü Aldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri tarafından geliştirilen ve ‘Uğur Böceği’ ismi verilen otomobil, TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmadan teknik tasarım ödülü kazandı.

Ülkemizin önemli kurumlarından olan ve kişileri bilim-teknoloji alanlarına teşvik etmeyi amaçlayan TÜBİTAK, şimdi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine ödül verdi. ‘Efficiency Challange’ yarışmasına, geliştirdikleri ‘Uğur Böceği’ isimli otomobil ile katılan bir grup öğrenci, İzmit Körfez Yarış Pisti’nde rakipleri ile mücadele etti.

KSÜ Otomotiv Geliştirme Topluluğu öğrencilerinin elektromobil kategorisinde katıldığı yarışta, ‘Uğur Böceği’ üniversiteye teknik tasarım ödülü getirdi. Yerleşik şarj biriminin performansı ve paketlenmesinin yanı sıra yürür mekanik aksamların sağlıklı işlemesi sebebiyle de oldukça beğenilen otomobil, genele bakıldığında da 86 üniversite takımı arasında Türkiye 6’ıncısı oldu.

Öğrencilerinin elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu ifade eden ve konu hakkında konuşan KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Pak, bu başarının gelecek açısından da bir hayli önemli olduğunu ve öğrencilerine özverilerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Bunlara ek olarak, yerli üretim otomobil üretme konusunda da aslında potansiyelimiz olduğunu kanıtlayan durum, KSÜ’nün Türkiye üniversiteleri arasında iyi bir konumda olduğunu da gözler önüne seriyor. Öğrencilerin dışarıdan herhangi bir sponsor desteği almadan, üniversitenin bilimsel araştırma projeleri kapsamında aldığı yardım ile geliştirdikleri otomobil için bizler de KSÜ öğrencilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.