Türk Profesör, 70 Yıldır Çözülemeyen Bir Problemi Çözdü

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Erdal Arıkan, 1948'den beri üstesinden gelinemeyen bir problemi çözdüğünü belirtti.

Erdal Arıkan'ın 2009 yılında yayınladığı makalesinde paylaştığı Kutuptal Kodlar (Polar Code) keşfinin iletişmdeki hataları gidererek, daha sorunsuz bir haberleşme imkanı sağlayacağı belirtiliyor. 2018'de ABD'de IEEE Richard Hamming madalyasına layık görülen algoritmalar 5G teknolojisinde kullanılacak.

Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Arıkan şunları söyledi:

"1948’den beri üstesinden gelinemeyen bir problemi çözdüm. Makalemi 2007’de bir akademik dergiye yolladım. Dünyada öncü şirketler, böyle çalışmaları her zaman takip eder. Çinli bir telekomünikasyon şirketi, çalışmamdaki pratik değeri görüyor ve Ar-Ge çalışmalarına başlıyor. Bu sayede aldığı patentlerle ABD ve Avrupa merkezli rakiplerine karşı avantaj sağladı. Benim hiçbir ticari kazancım yok. Ancak şirket bana onur ödülü verdi."

Lisans eğitimini California Teknoloji Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) dereceyle tamamlayan Arıkan, ülkemizin medar-ı iftiharı olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Arıkan, algoritmasıyla ilgili sözlerine şöyle devam ediyor:

"‘Kutupsal Kodlar’ teknolojisiyle daha hızlı ve verimli bir haberleşme mümkün. Bu, 5G teknolojilerindeki standartlardan biri haline geliyor. Aynı zamanda nesnelerin interneti, akıllı şehirler ve sürücüsüz araçlar gibi pek çok teknolojide yeni fırsatların doğmasını sağlayabilir. Başta Çin olmak üzere, birçok şirket bunun Ar-Ge çalışmalarını yapıyor ve patentler alıyor. İlk Çin fark etti. Avrupa ile ABD geride kaldı. Türkiye’de ise bu çalışmam hiç fark edilmedi. Doğru strateji izleyen Türkiye’den bir şirket de bu konuda ilerleyebilirdi. Ancak Çin ve ABD merkezli firmalar bu işin Ar-Ge’lerine milyarlarca dolar ayırabilecek güçte. Ben bilim insanıyım, araştırmalarıma aynı konuda devam ediyorum. Ancak onu pazara taşıyacak olan ben değilim, firmalar."