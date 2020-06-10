Türk Profesörün Online Sınavda Porno İzlediği İddia Edildi

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen Ankara Atılım Üniversitesi'nde skandal bir olay yaşandı. Üniversite bünyesinde hizmet veren Profesör Hasan Kaval'ın çevrimiçi sınav sırasında porno izlerken yakalandığı iddia edildi. Bilgisayar ekranını yanlışlıkla öğrencilere yansıtan Kaval, kendisini "Porno değil Netflix!" diyerek savundu.

Dünya genelindeki neredeyse tüm öğrenciler, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim görüyorlar. Bu süreçte hem dersler hem de sınavlar, internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak bu eğitimler sırasında zaman zaman hiç de istenmeyen olaylar da yaşanıyor. Tıpkı geçtiğimiz ay ABD'de eğitim veren bir profesörün ders sırasında porno sitesinin sekmesini açık bırakması gibi... Şimdi ise benzeri bir olay, Ankara Atılım Üniversitesi'nde meydana geldi.

Ankara'da hizmet veren Atılım Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Hasan Kaval, ders verdiği öğrencilere çevrimiçi sınav yapıyordu. Her şey olağan bir şekilde devam ederken Kaval, bilgisayarının ekranını yanlışlıkla video akış uygulamasına yansıttı. Öğrencilerin iddialarına göre ekrana yanlışlıkla yansıyan görüntülerde, porno içerikler bulunuyordu.

Çevrimiçi sınav sırasında yaşanan bu skandal olay, öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Ayrıca öğrenciler tarafından kayıt altına alınan olay sırasında bir kişi profesörü aradı ve konuyla ilgili bir görüşme yaşandı. Profesör, bu görüşme sırasında kendisini "Porno değil Netflix ya!" cümlesiyle savunmaya çalıştı. Ancak internette yer alan görüntüler, profesörün Netflix'te olmadığını açıkça gösteriyor.

Online sınav sırasında ekrana yansıtılan görüntüler

Kaval'ın çevrimiçi sınavında yer alan öğrencilerden bir tanesi, Kaval'ın telefon görüşmesini telefonunun kamerası ile kaydetti. Sosyal medya aracılığıyla servis edilen görüntülerde profesörün nasıl bir panik içerisinde olduğu açıkça görülebiliyor. Ancak şu an için konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi. Profesörün kendisini nasıl savunacağı aşikar ancak Atılım Üniversitesi'nin bu konuda nasıl bir adım atacağı şu an için bilinmiyor.

Kaval, telefondaki kişiye kendini böyle savundu