Antalya ve İstanbul'da Türk-Rus Üniversitesi Açılıyor

İstanbul ve Antalya'da açılması planlanan Türk-Rus ortak üniversitesine dair yeni detaylar belli olmaya başladı.

Nisan ayında yapılacağı düşünülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede Türk-Rus ortak üniversitesi konusunun görüşüleceği tahmin ediliyor. Ortak üniversitenin kurulacağı şehirler arasında İstanbul ve Antalya yer alıyor.

Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim-Bilim Komiteleri toplantısında, Komitenin Eş Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, açılacak ünversitelerin Türk-Rus ilişkilerini güçlendireceğini dile getirirken “Dünyada son 50 yılda anlayışlar hızla değişiyor. Uluslararasılaşma ve kalite güvencesi giderek daha önemli kavramlar haline geliyor. Bugün dünyada küreselleşme kavramıyla beraber işbirliği, ortaklıklar, paylaşma, çeşitlilik, öğrenci ve akademisyen hareketlilikleri çok önemli başlıklar haline geldi. Kültürlerarası dayanışmanın sağlanması, farklılıkların zenginlik görülmesi, yenilikçilik, kültürlerarası etkileşim, barış, refah, sağlık, insanlık ve dünya için; uluslararasılaşma yeni öğrenme ve öğretme metotları bakımından önem kazanıyor. Burada amaç bilgi toplumu, kalite ve rekabet ile de istihdam alanları olarak öne çıkıyor. Rusya’dan daha çok öğrenci gelmesini ve Rusya’ya daha çok öğrenci göndermek istiyoruz. Ortak araştırma programlarının gerekliliğinin farkındayız. Dil okulundan ortak öğrenci etkinliklerine kadar birçok konuda birlikte adımlar atacağız. Özellikle Türk-Rus ortak üniversitesi iki ülke arasında çok önemli bir atılım olacaktır. Hepsi her iki ülke ve her iki toplum için bilim insanları ve üniversiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve hatta sorumluluktur, ödevdir.” ifadelerini de kullandı.

Komitenin Rusya tarafı Eş Başkanlarından Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Inna Şevçenko, Rusya’nın bilim de elde ettiği sonuçları ve ekipman desteğini paylaşmaya hazır olduklarını ifade ederken, iki ülke arasında somut adımlar atılmaya başlandığını da dile getirdi.

İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Rusya’dan fizik, kimya ve bilgisayar teknolojileri; Türkiye’den ise tıp, ziraat ve toplum bilimleri alanında paylaşımlar yapılabileceğini ifade etti.