Türk Sanatçı Elon Musk’ın Ay Seyahati İçin Gönüllü Oldu

Türk sanatçı ve akademisyen Tolgahan Çoğulu, Elon Musk’ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı Ay yolcusu Yusaku Maezawa ile birlikte Ay’a gitmek için gönüllü oldu. SpaceX’in 2023 yılında planladığı Ay yolcuğu için bütün biletleri satın alan Maezawa, kendisiyle birlikte 8 sanatçıyı Ay’a götüreceğini açıklamıştı.

Elon Musk’ın uzun soluklu Mars yolculukları için SpaceX mühendisleriyle birlikte planladığı BFR roketi, 2023 yılında Ay yolculuğu ile test edilecek. Normalde 100 yolculuk kapasitesi bulunan aracın ilk seferinde 9 yolcu bulunacak. Bu yolculardan ilki, Elon Musk’ın düzenlediği basın toplantısında adını duyduğumuz Japon milyarder Yusaku Maezawa’ydı. Ünlü iş adamı, servetinin neredeyse hepsini SpaceX’e vererek tüm biletleri satın aldı.

Maezawa, Ay yolculuğu sırasında ücretini ödediği 8 kişilik boş kontenjan için yüreklere dokunan bir kampanyaya başlattı. Dünya çapında faaliyet gösteren, farklı disiplinlerde kendisini yetiştirmiş 8 sanatçı, #DearMoon kampanyası kapsamında Ay’a götürülecek. Haliyle merak konusu bu 8 sanatçının kim olacağı yönünde. Türk sanatçı ve akademisyen Tolgahan Çoğulu ise YouTube’dan bir video paylaşarak, 8 kişiden birisi olmak istediğini açıkladı.

“Bay Maezawa, SpaceX’in BFR roketindeki o müziyen ben olabilir miyim?”

Tolgahan Çoğulu, müzik sevdalılarının daha önce duyduğu isimler arasında yer alabilir. Zira kendisi bir gitar ustası olmaktan öteye geçip, yeni bir gitar icat eden müzisyen. Mikrotonal gitar adını verdiği buluşu, pek çok uluslararası otorite tarafından beğenildi. Çoğulu, bu özel gitarla Doğu ve Batı ezgilerini bir araya getirmeyi başardı.

Yusaku Maezawa’nın sanatçıları Ay’a götürmek istemesinin ana nedeni, Dünya’ya döndüklerinde aldıkları ilhamla üretim yapmalarını sağlamak. Tolgahan Çoğulu’da ise bu ilhamın olmadığını söylemek çok zor. Kendisine destek olmak için sosyal medya hesaplarınızdan #DearMoon etiketiyle paylaşım yapabilirsiniz.

Tolgahan Çoğulu’nun geliştirdiği mikrotonal gitarı, aşağıdaki TEDx konuşmasında görebilirsiniz: