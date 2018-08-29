Türk Pilotlar, F-35'lerle İlk Uçuşu Gerçekleştirdiler

TSK tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruya göre Türk pilotlar, F-35'ler ile ilk uçuşları dün itibari ile gerçekleştirdiler.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), resmi Twitter hesabından bir duyuru gerçekleştirerek Hava Kuvvetleri’ne bağlı Türk pilotların Birleşik Devletler’de devam eden eğitimler kapsamında F-35 savaş uçağı ile ilk uçuşu başarı ile gerçekleştirdiklerini aktardı. ‘F-35’te Türk Pilotu’ başlığı ile atılan duyuru tweetinde şu ifadelere yer verildi: ‘’Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.’’ İLGİLİ HABER Rus Uzmanlar Açıkladı: Türkiye Nükleer Silah Geliştirir mi? Bildiğiniz gibi ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta imzaladığı bütçe yasası ile F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya almış, Ankara’ya gelen ABD heyeti ise Türkiye’nin S-400 füzelerini almaması halinde ise teslimatin gerçekleşeceğini belirtmişti.

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