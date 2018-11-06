Savunma Sanayiimizin Güçlü Lideri ASELSAN, yerlileştirmek istediği malzemeleri broşür haline getirip firmalara iletti.

Milli ve yerli teknolojinin gelişmesine katkı sağlamak için birçok çalışma yürüten ASELSAN, iş yaptığı tedarikçi firmalarla arasındaki ilişkiye farklı bir boyut kazandırdı. Zaman zaman iş yaptığı firmalara bazı ürünlerin yerlileştirilmesi için çeşitli sorumluluklar yükleyen şirket, bu konuya yeni bir bakış açısı getirdi.

Yerlileştirmek istediği malzemeleri broşür haline getirip firmalara gönderen ASELSAN, söz konusu firmalara birlikte çalışalım çağrısı yaptı. Şirketin yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlamak isteyen tedarikçi firmalar, bu broşürleri inceleyip yerlileştirmek istedikleri ürünlere karar verdiklerinde "millilestirme@aselsan.com.tr" adresine yetkinlikleri anlatan ve neden bu ürünü seçtiklerini belirten 2 sayfayı geçmeyecek bir niyet mektubuyla başvuruda bulunabiliyor. ASELSAN Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu, başvuruları inceleyip uygun bulduğu taktirde teknik çalışmaları başlatıyor.

ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, bundan önce birçok yerlileştirme çalışması yürüttükleri gibi bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Ayrıca yerlileştirme çalışmalarının yurt içinden alım seviyemizi de yükselteceğini belirten Kılıç, bu çalışmaların ülkemiz açısından önemini de dile getirdi. Son 10 yılda yurt içi alım oranını yüzde 30 artıran şirket, bu sayıyı daha da yukarılara çekmek istiyor.