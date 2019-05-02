TSK'nın Yeni Gücü Olacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı Tanıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni güçlerinden biri olacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın ön prototip tanıtımı 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda gerçekleştirildi.

14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda gösterimi yapılan yeni Zırhlı Amfibi Hücum Aracı, FNSS üst yöneticisi Nail Kurt’un açıklamalarıyla tanıtıldı. Araçla ilgili açıklamalarda bulunan Kurt, aracın şu anki gelişim sürecini şu şekilde tanımladı:

"Belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS arasında imzalanan ZAHA projesi kapsamında tasarım ve üretim yapılacak. Bu sözleşme kapsamında 27 adet araç teslim edilecek, bu araçlardan 23'ü personel taşıyıcı, 2 âdeti adet komuta kontrol, 2 adeti de kurtarma aracı. Sözleşme şartları gereği teslimatlar 2021'de başlayacak 2022'de tamamlanacak."

Havuzlu çıkarma gemilerinde yer alacak olan aracın istekler doğrultusunda 15 deniz mili gibi bir hız kabiliyetine sahip olacağı da bildirildi.

Aracın savuma sanayisi için öneminin de altını çizen Kurt, aracın başka bir projeden uyarlanmış olmadığını belirtti. Bunun yanı ZAHA’nın sıra mayın ve balistik koruması ve personel taşıma kapasitesi sayesinde kara ve deniz hareketlerinde rakiplerinden çok daha üstün bir araç olduğuna da dikkat çekti.

Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, ZAHA gibi büyük projelerde KOBİ desteklerinin önemini vurguladı.