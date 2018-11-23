Türk Filmleri Hakkında Düşüncenizi Değiştirecek 10 Eser (2)

Geçtiğimiz hafta, Webtekno Haftalık Film Reçetesi köşesinde, oldukça başarılı olmasına rağmen çoğu kişi tarafından bilinmeyen 10 Türk filmini size sunmuştuk. Gelen ısrarlarınız ve önerileriniz üzerine, bu hafta aynı listeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Popüler kültür endüstrisi, sinema salonlarında o kadar baskın bir rol oynuyor ki, dünyanın en kaliteli filmleri olarak düşünülen eserlerden şüphe duymaya başlıyorsunuz. Zaten öyle çok kaliteli film var ki, gölgede kaldıkları için çoğu insana ulaşamıyorlar. Webtekno, o filmleri bulup size sunmaya devam ediyor.

Gözden kaçma sorununun en çok hissedildiği sanat bölgelerinden birisi, sinema konusunda Türkiye. Onur Ünlü, Onur Saylak, Can Evrenol gibi pek çok yönetmenin filmleri, popüler sinema filmleri yüzünden salonlara giremiyorlar. Bu sorun, günden güne büyüyor, kaliteli filmlerin sayısı ülkemizde azalmaya başlıyor. Bu nedenle o filmlerin her birini anmak gerek.

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız ilk listenin ardından, siz değerli okuyucularımızdan çok fazla öneri ve olumlu geri dönüşler aldık. Bu içerikte, okuyucularımızın “Bu film de hatırlanmalı ve bilinmeli” dediği 10 Türk filmini daha listeliyoruz.

10. Gecelerin Ötesi:

Başrolde Erol Taş'ın olduğu Metin Erksan yönetimindeki 1960 yapımlı bu suç, gerilim ve dram filmi: yaşına bakılmadan izlenirse, aslında ne kadar büyük bir değerde olduğunu kanıtlıyor. Oyunculuklardan senaryoya, çağının ötesinde bir yapım olduğunu hatırlamak gerek.

IMDb puanı : 7.6

: 7.6 Sinemalar.com puanı: 7.3

9. Masumiyet:

Masumiyet, Zeki Demirkubuz tarafıdan çekildi ve 1998 yılında vizyona girdi. Başrolde Haluk Bilginer, Güven Kıraç ve Derya Alabora gibi önemli isimler yer alıyor. Filmin ağır dozda dram ögeleri içeren bir Demirkubuz klasiği olduğunu belirtmekte fayda var.

IMDb puanı : 8.3

: 8.3 Sinemalar.com puanı: 8.4

8. Korkuyorum Anne:

Geçirdiği bir kaza sonrası hafızasını kaybeden alinin psikolojik tespitlerle dolu, kimi zaman komik, kimi zaman dram yüklü hikayesini izliyoruz. Film aynı zamanda sürükleyiciliğiyle ön plana çıkıyor. Bu da yönetmen Reha Erdem'in bir etkisi olsa gerek.

IMDb puanı : 7.7

: 7.7 Sinemalar.com puanı: 8.1

7. Takva:

Bir dergahın finans işlerini devralan Muharrem, maneviyatı ile dünya zevkleri arasında sıkışıp kalır. Sizleri diken üstünde tutan bir atmosfere sahip olan Takva, Türk sinemasının gizli cevherlerinden. Erkan Can'ın muhteşem performansı filmi sürükleyip götürüyor.

IMDb puanı : 7.5

: 7.5 Sinemalar.com puanı: 7.9

6. Düttürü Dünya

Kemal Sunal'ın son dönem işleri gibi Düttürü Dünya'da yeterli ilgiyi görememiş filmlerden biri. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için geceleri bir pavyonda klarnet çalan bir aile babasının hayatını anlatan bu yapım, çoğu Kemal Sunal fiminin aksine İstanbul'da değil Ankara'da geçmesiyle de dikkat çekiyor.

IMDb puanı : 7.7

: 7.7 Sinemalar.com puanı: 8.1

5. Zıkkımın Kökü

Muzaffer İzgü'nün hayatını anlatan bu film, yine yazarın aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Türk sinemasının birçok kült filminin de müziklerini yapan Cahit Berkay filme apayrı bir hava katıyor. Filmde mükemmel bir oyunculuk sergileyen Emre Akyıldız'ın daha sonra hiçbir filmde rol alamaması da filmin trajik detaylarından.

IMDb puanı : 7.5

: 7.5 Sinemalar.com puanı: 7.5

4. Bizim Büyük Çaresizliğimiz

Modern Türk edebiyatının Murat Menteş, Alper Canıgüz gibi isimlerle ilk akla gelenlerinden olan Barış Bıçakçı'nın aynı adlı psikolojik romanından uyarlanan bu film de listemizde olmayı hak ediyor.

IMDb puanı : 6.9

: 6.9 Sinemalar.com puanı: 7.5

3. Sen Aydınlatırsın Geceyi

Son dönem Türk sinemasının en yetenekli senarist ve yönetmenlerinden Onur Ünlü'nün, (Ah Muhsin Ünlü) sadece festivallerde vizyona giren oldukça ilginç filmi de listemize girmeyi hak edenlerden. Demet Evgar ve Ali Atay ikilisinin döktürdüğü filmin senaryosuyla ilgili ne desek spoiler olacak. O yüzden vakit kaybetmeden bu filmi izleyin deriz.

IMDb puanı : 7.7

: 7.7 Sinemalar.com puanı: 8.0

2. Kosmos

Son dönem Türk sinemasının önemli isimlerinden Reha Erdem'in yazıp yönettiği film, Türk sinemasında pek de görmeye alışık olmadığımız büyülü gerçeklik türünde bir film. Başından sonuna dek sizi içine çeken atmosferiyle izlenmesi gereken bir yapım.

IMDb puanı : 7.3

: 7.3 Sinemalar.com puanı: 8.2

1. Arkadaşım Şeytan

Geldik listemizin ilk sırasına... Belki de sadece döneminin değil Türk sinema tarihinin en marjinal işlerinden biri. Ruhunu şeytana satan başarısız bir müzisyenin hayatından kesitler izlediğimiz filmde Mazhar Alanson ve Ali Poyrazoğlu ikilisinin müthiş uyumunu görüyoruz.