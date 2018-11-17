Türk Filmleri Hakkında Düşüncelerinizi Değiştirecek 10 Eser

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak yerli sinemayı sürekli yerenlerin düşüncelerini yıkan Türk filmlerini listeliyoruz. Bu hafta sonu sinema planları iptal edilsin. Hazırsanız başlıyoruz, hoş geldiniz.

Son yıllarda ülkemiz sinemasından çıkan filmler, aslında sinemaseverlerin aklında oluşan yanılgıları yıkacak kadar kaliteli örnekler içeriyorlar. Yapımcılar, her ne kadar popüler sinema kültürünün dışına çıkmamaya çalışsalar da, küresel sinema kalitesine sahip yapımların önemi anlaşılıyor.

Diğer taraftan, Hollywood sinemasını Türk sineması ile kıyaslama hatasına düşmek de büyük yanılgılara neden oluyor. Hala para kazanma amacının çok da ağır basmadığı, milyon dolarların yatırılıp, milyar dolarların kazanılmadığı bir beyaz perde dünyamız var. Eğer o perdeye düşen renklerin değerini biliyorsak, kötü eleştirilerin her şeyi nasıl baltalayacağını da unutmamak gerekir.

Bu kez Haftalık Film Reçetesi köşemizde, adının pek duyulmadığı ve Türk sinemasının kalite tescili niteliğinde 10 filmi sunuyoruz.

10. Maden:

Cünayt Arkın ve Tarık Akan'ın başrolde olduğu bu film, bir grup maden işçisinin mücadelesini konu alan bu film 1978 yılında vizyona girmişti. Listemizde yer alan en yaşlı film olsa da anlattıkları hala çok yeni.

IMDb puanı: 7.8

7.8 Sinemalar.com puanı: 8.3

9. Gölge Oyunu:

Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi iki dev ismi Yavuz Turgul yönetmenliğinde izlediğimiz bu fantastik komedi filminin, Türkiye'de bir başka eşi henüz çekilmedi. Hazır havalar da soğumuşken, bir şekilde bulup izleyin deriz.

IMDb puanı: -

Sinemalar.com puanı: 8.3

8. Polis:

Onur Ünlü'nün "enler" listesinde zirveye oynayacak bu yapımın başrolünde bir de Haluk Bilginer var. İyi bir baba ve iyi bir polis olan Musa'nın tuhaf hikayesini izliyoruz.

IMDb puanı: 6.7

6.7 Sinemalar.com puanı: 87.6

7. Piyano Piyano Bacaksız:

Başrolde Rutkay Aziz'i ve Emin Sivas'ı gördümüz bir komedi ve dram klasiğidir. 1940'lı yıllarda geçen hikayenin ana karakteri bir çocuk. O çocuğun gözünden dünyayı yeniden tanıyoruz.

IMDb puanı: 7.8

7.8 Sinemalar.com puanı: 7.8

6. Yeraltı:

Engin Günaydın'un harikalar yarattığı, komedi dışında dram türünde de usta oyunculuğunu kanıtladığı bir yapımdır. Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar kitabından uyarlanan yapım, bir adamın depresif iç dünyasına yolcuğa çıkartır bizleri. Belki de söz konusu kitabın sinema tarihindeki en iyi uyarlamalarından birisidir.

IMDb puanı: 7.2

7.2 Sinemalar.com puanı: 7.2

5. Mustang:

2015 yılında, Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in ödüllere doymayan filmidir. Oyuncular ve yönetmen her ne kadar Türk olsa da film, uluslarası festivallerde Fransız filmi olarak sunulmuştu. Bunun en büyük nedeni, yurt içinde yeterli desteği bulamamasıydı. Filmde, 5 kız kardeşin ilginç hikayesine tanık oluyoruz.

IMDb puanı: 7.6

7.6 Sinemalar.com puanı: 6.5

4. Limonata:

Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu filmin başrolünde Serkan Keskin ve Ertan Saban var. Tam anlamıyla bir yolculuk filmi olan yapım, beklenmedik bir şekilde yolları kesisen iki kardeşin komik öyküsünü konu alıyor. Pek çok yerde içten kahkahalar atacağınıza garanti verebiliriz.

IMDb puanı: 7.5

7.5 Sinemalar.com puanı: 7.6

3. Sonbahar:

10 yıl boyunca hapiste kalan bir adamın sonbahara dönen hayat hikayesini izliyoruz. Başrolde, bu listenin sonraki filmini yöneten Onur Saylak var. Senaryosu ve oyunculuklarıyla iliklerinize işleyecek bir kış filmidir Sonbahar.

IMDb puanı: 7.8

7.8 Sinemalar.com puanı: 8.1

2. Daha:

Edebiyatseverler, Hakan Günday'ın nasıl bir yazar olduğunu bilirler. Film, kendisinin en iyi eserlerinden birisi olarak gösterilen Daha adlı romanından uyarlandı. 14 yaşındaki bir çocuğun gözünden, insanlığın en büyük dramlarından birisi olan mülteci kaçakçılığını izliyoruz. Ahmet Mümtaz Taylan'ın oyunculuk payını da unutmamak gerek.

IMDb puanı: 7.1

7.1 Sinemalar.com puanı: 7.5

1. Kelebekler:

Son dönem Türk sinemasının en başarılı örneklerinden birisi olan Kelebekler, oldukça absürd bir olay örgüsüne sahip. Tolga Karaçelik tarafından yazılıp yönetilen film, neredeyse yok bütçeyle çekildi. Buna rağmen prestijli film festivallerinde parmakla gösterilen, ödül üzerine ödül alan bir yapım oldu. Filmde bir Türk astronot bile var, daha ne olsun?

IMDb puanı: 7.9

7.9 Sinemalar.com puanı: 7.7

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