Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı, yeniden çekiliyor.

1975 yılında izleyiciler ile buluşan ve Türk sinemasının unutulmaz film serileri arasına giren Hababam Sınıfı, yeniden çekiliyor. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Doğa Can Anafarta’nın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin çekimlerine Moda’daki Kadıköy Lisesi’nde başlandı. Filmde Altan Erkekli, Mehmet hoca rolüyle karşımıza çıkacak.

2019 yılında vizyon girecek yeni Hababam Sınıfı filminde, okul müdürünü Osman Alkaş canlandırıyor. Çekimlerinin 6 hafta sürmesi beklenen film, orijinal Hababam Sınıfı serilerinde olduğu gibi mizah ve duygusallığı ele alacak ancak yapımcılar yeni Hababam Sınıfı filminin eskilerinden farklı olacağını söylüyor.

Yönetmen Doğa Can Anafarta, proje hakkında şu ifadelere yer verdi: “Yıllar sonra yeni karakterlerle, yeni bir jenerasyona, yeni bir dil kullanarak Hababam ruhunu vermenin ilk temeli, bu kardeşlik duygusunu tekrar yakalayabilmek. Yeni oyuncu grubuna bu yüreği aşılayıp, nostaljik görüntülerle modern dünyayı birleştireceğiz. Efsane bir oyuncu kadrosunun yeniden çevriminde rol alacak, cesur ve yetenekli arkadaşlar ile yola çıkıyoruz. Bizlerin ilk üçlemeyi hayranlıkla andığımız gibi, bizden sonraki nesillerin de arkasından övgüyle konuşacağı, ‘Hababam’ ismine yakışır bir iş yapmak için ekip olarak çok heyecanlı ve istekliyiz.”