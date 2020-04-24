TürkGüven adlı şirket, masa başında uzun saatler boyunca çalışması gerekenlerin kullanabileceği bir egzersiz uygulaması geliştirdi. Bilgisayarlar için geliştirilen uygulama, egzersiz saatlerinde kullanıcılarına uyarıyor.

İş sağlık ve güvenliği alanında faaliyet gösteren TürkGüven isimli şirket, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çalışmak zorunda kalan insanların faydalanabileceği bir egzersiz uygulaması geliştirdiklerini duyurdu.

Geliştirdikleri uygulama ile ilgili olarak Anadolu Ajansı’na açıklama yapan şirketin CEO’su Alp Timurhan Çevik, uygulamanın detaylarını paylaştı. Sürekli olarak masa başında çalışmanın meslek hastalıklarına sebep olabileceğini söyleyen Çevik, karpal tünel sendromu, kronik yumuşak doku bozuklukları, boyun fıtığı, kronik bel ve sırt ağrılarının önemli rahatsızlıklar olduğunu söyledi.

Pergono’daki egzersizler fizyoterapistler tarafından oluşturuldu

TürkGüven CEO'su Çevik, yapılacak egzersizlerle bu hastalıkların önüne geçilebileceğini söyledi. Masabaşı çalışanlar için Pergono isimli uygulamayı geliştirdiklerini duyuran Çevik, uygulamada bulunan egzersizlerin tamamının fizyoterapistler tarafından oluşturulduğunu söyledi.

Pergono uygulaması, bilgisayara yüklendikten sonra kullanıcının belirttiği egzersiz saatlerinde aktif oluyor. Uygulama bu sayede egzersiz saatinin geldiğini bildiriyor ve egzersiz hareketleri önererek kullanıcının egzersiz yapmasını sağlıyor.

Pergono, 8 farklı dilde ve 13 farklı sesle kullanılabiliyor

8 farklı dilde ve 13 farklı sesle egzersizleri sunan Pergono, egzersiz uyarısı yaptığı sırada çalışanın yaptığı işi engellemeyecek şekilde geliştirildi. Arka planı şeffaf bir arayüzle geliştirilen Pergono, uyarılar sırasında bir ekranın köşesinde beliriyor. Egzersiz uygulamasında, yapılacak egzersizler videolar ile kullanıcıya aktarılıyor. Kullanıcılar uygulamanın egzersiz videolarını sesli izlemenin yanında altyazılarla da izleyebiliyorlar.

Masa başı çalışanların egzersiz yapabilmesi için geliştirilen uygulamanın uyarıları, kullanıcı tarafından ertelenebiliyor. Pergono, egzersiz saatinde uyarı yaptığında kullanıcı eğer müsait değilse egzersiz saatini istediği bir zamana erteleyebiliyor. Uygulama ertelenen saatte kullanıcıyı yeniden uyarıyor.

Masabaşında uzun saatler çalışmak zorunda kalan çalışanlar için geliştirilen Pergono uygulaması Windows işletim sistemi için geliştirildi. Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar, Pergono’ya Windows’un uygulama mağazasından ulaşabiliyorlar.