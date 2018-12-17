Uzun süredir beklenen gelişme yaşanmaya başlandı. Sosyal medya fenomenlerinden vergi vermeyenler, tek tek vergi beyanına çağrılıyor.

2016 yılında Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapılmasının gerekçesi olan 'sosyal medya fenomenlerinin de vergiye tabi olması' kararı sonrasına Geli İdaresi Başkanlığı harekete geçti. YouTube ve Instagram gibi mecralardan reklam ve sponsor geliri elde eden ve bunun beyanında bulunmayan fenomenler, tek tek kuruma çağırılmaya ve beyanda bulunmaya davet edilmeye başlandı.

İşte Vergi Zorunluluğu İle İlgili Son Bilgiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2016 yılında vergi mevzuatı açısından altyapıyı hazırladı.

Geçtiğimiz aylarda eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın uyarıları sonrası çalışmalar hız kazandı.

Gelir İadesi Başkanlığı, gelir beyanı yapmayan ve vergi ödemeyen fenomenler için inceleme başlattı.

Kuruma davet edilen fenomenler, eğer vergi mükellefi olmamışlarsa ilgili işlemleri burada yapılıyor.