Türk Tabipleri Birliği, yayınlanan son güncel tabloya yönelik olarak vaka oranlarındaki artışa dikkat çektiği bir paylaşım yaptı. Açıklamada aynı zamanda artan çok yüksek riskli il sayısına da dikkat çekildi.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta itibari ile ülkemizde yeniden normalleşme yolunda bir adım atıldı. Kademeli normalleşme süreci olarak adlandırılan bu yeni dönemle birlikte her il kendi içerisinde vaka oranlarına göre değerlendirilerek dört farklı risk grubundan birine dahil oluyor ve kısıtlamalar da bu risk gruplarına göre gevşetiliyor ya da artırılıyor.

Bu bağlamda ülkemizde geçtiğimiz hafta neredeyse tüm illerde kafeler ve restoranlar açıldı, cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ancak başından beri belirtildiği üzere, vaka sayılarının artması durumda kısıtlamalar geri getirilecek. Gelmeye başlayan ilk veriler ise gevşetilen kısıtlamaların uzun süre öyle kalamayacağına işaret ediyor.

Çok yüksek riskli il sayısı 17'den 26'ya çıktı bile:

Türk Tabipleri Birliği'nin tweet'ini görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Kısıtlamaların kaldırılmasının salgının seyrini olumsuz etkileyeceğine yönelik görüşler, ne yazık ki haklı çıkacak gibi görünüyor. Çünkü henüz geçtiğimiz bir haftanın etkisini muhtemelen tam olarak görmüyor olmamıza rağmen, rakamlar pek iç açıcı değil ve çok yüksek riskli yani kırmızı renkli illerin sayısı 17'den 26'ya çıktı bile.

Konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve artan vaka oranlarına dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği (TTB), çoğu ilde vaka artış oranının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi. Aynı zamanda çok yüksek riskli is sayısındaki artışa da değinen TTB, pandeminin yönetilmesi noktasında doğru adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Pandemide artık bir yılı geride bıraktık ve geçtiğimiz bir yıl boyunca yaşanan tüm kısıtlamalar, hepimiz için artık zorlayıcı bir hale geldi. Ancak salgının hala devam ettiğini bilerek yaşamaya devam etmezsek, uzun süre daha benzer kısıtlamalarla hayatımıza devam etmemiz gerekecek gibi görünüyor. Bu yüzden, her ne kadar 'yasaklar' kalksa da her birimizin kendi yasaklarını uygulayıp kontrollü davranarak hem kişisel sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumamız gerekiyor.