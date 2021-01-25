TTB, Sağlık Bakanlığından Aşılama Hakkında Bilgi Talep Etti

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi talebinde bulundu. Birlik; kaç kişinin aşılandığının, aşılanan kişilerin yaş ve cinsiyetlerinin, yan etkiler ve yaşanan aksaklıkların bilgilerini talep ediyor. Sağlık Bakanlığı, talebe henüz resmi bir yanıt vermedi.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerden beri çeşitli tartışmalar başlatan Türk Tabipleri Birliği, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderen kuruluş, aşılama ile ilgili bilgi talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği'nin talebiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamalara göre aşılma sürecinde bazı aksaklıklar yaşanıyor. Ayrıca aşılama sürecinden sonra yaşanan bazı yan etki durumları mevcut. İşte bu tür bilgiler aldıklarını söyleyen Türk Tabipleri Birliği yetkilileri, konunun bir numaralı muhatabı olan Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapmasını istiyorlar.

"Salgında oluşan güvensizlik, aşılama sürecinde de yaşanmasın"

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, salgın sürecinde bakanlığa karşı bir güvensizlik ortamının oluştuğunu söyledi. Bu durumun aşılama sürecinde yaşanmaması gerektiğini savunan yetkililer, süreçle ilgili tüm yaşananların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade ediyorlar.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'ndan aşılanan kişi sayısını, aşılanan kişilerin yaş ve cinsiyetlerini açıklamasını istiyor. Ayrıca yan etkiler konusunda da açıklama yapılmasını isteyen birlik, aşılama sürecinde yaşanan aksaklıkların da paylaşılması gerektiğini düşünüyor.

Sağlık Bakanlığı'na yazılan yazıdan bağımsız olarak; Sağlık Bakanlığı'nın kaç kişinin aşı olduğunu gösteren bir internet sitesi var. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hangi şehirde kaç vatandaşın aşı olduğunu da dün açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde ise Sağlık Bakanlığı, kentler bazında yapılan aşılamaların sayılarına dair de bir haritayı kullanıma sundu.