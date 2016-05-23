Türk Tasarımcının ‘Paralel Evrenler’ Serisinden 10 Çalışma

Savaş ve barış, ölüm ve yaşam, varlık ve yokluk. Bunların hepsi, hayatta olan herkesin başına her an gelebilecek şeyler. Birazdan göreceğiz tasarımlarda ise, zıtlıkların nasıl bütünleşebildiğini daha iyi anlayacaksınız.

Tasarım dünyası, Instagram gibi popüler sosyal medya kanalları sayesinde hareketlenmeye devam ediyor. Türkiye’deki bağımsız tasarımcılar da bir şekilde bu dünyada yer almaya çalışıyorlar. O tasarımcıların ortaya koydukları ürünleri, elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bugünkü konuğumuz, Instagram’da @uğurgallen adıyla paylaşımlar yapan Uğur. Kendisinin tasarımları teknik açıdan değil düşünsel açıdan öne çıkmayı başarıyor. Dünya üzerinde, iki farklı yerde gerçekleşen olayları ve enstantaneleri bir araya getiren tasarımcı, düşünceleri en basit haliyle bize sunuyor.

Gelin kendisinin çalışmalarından seçtiğimiz çeşitli tasarımlara daha yakından bakalım.

Çocuklarla başlayalım. Sizce onlara yeteri kadar seçim şansı sunuluyor mu?

Kaç çocuk kendisini o popüler sinema karakterleri gibi hissedebiliyor?

Peki ya savaştan kaçanlar, onların başka şansı var mı?

Hangi fotoprafı daha yakından tanıyorsunuz?

Birisi bilim için, diğerini hiç bilmesek de olur. Zaten görsek de çoğu zaman "bilmiyoruz":

Her gün neyi kutluyoruz?

Söz söyleme hakkı kimin?

İnsafsız Hava Aracı:

Solda, gazeteci Kevin Carter'a Pulitzer Ödülü kazandıran bir fotoğraf var. Sağdaki huzur herkesin hakkı:

Pahalı banyolar ve parayla değer biçemeyeceğiniz susuz hayatlar: