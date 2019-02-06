Elektrik Faturasını %25 Azaltan Bir Cihaz Geliştirildi

Artan elektrik faturaları sonrasında Erzurumlu mucit Ebubekir Taşbaşı, oldukça enteresan bir icat geliştirildi.

Erzurum'da hayatını sürdüren, 57 yaşındaki "Dadaş" lakaplı mucit Ebubekir Taşbaşı, elektrik faturalarını %25 oranında düşürecek bir icat geliştirdi. Yaptığı cihaza "Akıllı Kutu" adını veren Dadaş, bu icadın şimdiye dek yaptığı 45. buluş olduğunu, icatlarının tamamının insanlığa yarar sağlayacak önemli ürünler olduğunu belirtti.

Dadaş Mucit'in 2012 YIlında Geliştirdiği Yakıt Tasarrufu Cihazı

Dadaş Mucit'in açıklamaları:

"Gün boyu prize takılı olan akıllı kutu, şebekeden gelen güçlü akımı yani aktifi reaktife çevirip evde kullanılan cihazlara dağıtıyor. Böylelikle evdeki cihazları yıldırım ve gelen güçlü akımdan da koruyor. Ev ve işyerlerine gelen güçlü akım, sayacı hızlı çevirdiği için faturalar kabarık geliyor. Bu akıllı kutu ise sayacın devrini düşürür ve her yere eşit dağıtır. Yaklaşık 150 liraya mal ettiğim cihaz sayesinde halkımızın fazladan ödediği para cebinde kalacak."

"ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda birçok buluş var. Onları da hayata geçirmek istiyorum. Fakat maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var. İnsanoğlunun yapamayacağı şey yoktur."