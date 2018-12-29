Türkiye'nin en çok kullanılan internet sağlayıcılarından Türk Telekom, internet paketlerinde indirim yaptı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Superonline'ın AKK'siz (Adil Kullanım Koşulları olmaksızın) yeni paketlerini ve bu paketlere ait yeni fiyatlarını duyurmasının ardından Türk Telekom cephesinden de benzer nitelikte bir uygulama geldi. AKN'siz (Adil Kullanım Noktasız) internet paketi fiyatlarını açıklamasının ardından Türk Telekom, internet fiyatlarında indirime gitti.

AKN'siz tarifelerinde bulunan 50Mbps, 35Mbps ve 24Mbps hızlarının dışında yine AKN'siz 16Mpbs, 12Mbps ve 6Mbps hızlarını da artık kullanıcılarına sunan Türk Telekom'un tüm paketleri için fiyat tarifeleri şöyle:

6 Mbps - 69.90 TL

69.90 TL 8 Mpbs - 79.90 TL

79.90 TL 12 Mbps - 84.90TL

84.90TL 16 Mpbs - 89.90TL

89.90TL 24 Mpbs - 99.90 TL

99.90 TL 35 Mpbs - 121.90 TL

121.90 TL 50 Mpbs - 229.90 TL

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz kampanyası kapsamında bulunan 8Mbps internet hızı seçeneğindeki 79.90TL fiyat etiketinde değişikliğe gitmeyen Türk Telekom, 59.90TL fiyatıyla 4Mbps internet hızı sunduğu paketini ise kaldırmış gibi gözüküyor. Diğer internet sağlayıcılarının da yeni AKN'siz internet paketi fiyatlarını en yakın zamanda duyurmasını bekliyoruz. Geçen fiyatlara göre daha uygun fiyatlarla karşımıza çıksalar da güncellenen tarife ücretlerinin de tepki çekmeye devam etmesi bekleniyor.