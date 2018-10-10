Günde En Az 2.500 TL Ödül Dağıtan Bilgi Yarışması: ELEQ

Türk Telekom, geçtiğimiz aylarda Turkcell'in başlattığı 'Hadi' uygulamasına benzeyen yeni bilgi yarışmasını oyuncularla buluşturdu.

Hepimiz bilgi yarışmalarını ve oyunları seviyoruz; bununla birlikte bu yarışmalarda gerçek para ödülünün bulunması işleri daha tatlı bir hale getiriyor. Türk Telekom, canlı bilgi yarışması Eleq ile her gün oyunculara gerçek para ödülü dağıtıyor.

Toplamda 10 sorunun yer aldığı yarışmada bütün soruyu bilen kişiler arasında, o günün büyük ödülü paylaştırılıyor. Gün sonunda kimse 10 soruyu da bilemezse para bir sonraki güne devrediyor ve ödül katlanıyor. Hesabınızda biriken para 50 TL olduğunda Türk Telekom sizinle iletişime geçerek ödülü size ulaştırıyor.

Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, yarışma üzerinde 1 yıldan uzun süredir çalışıldığını ve geçtiğimiz Eylül ayında ilk kez oyuncularla buluştuğunu kaydederek şunları söyledi:

"Türk Telekom olarak, tüm dünyada yeni oluşan mobil canlı bilgi yarışmaları kategorisinde yerimizi alarak farkımızı ortaya koymak istedik. eleq'i, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela'da çalışan gençlerimizle yani tamamen kendi iç kaynaklarımızı kullanarak start-up mantığı ile hareket ederek geliştirdik. Öncelikli hedefimiz, belirli bir sayıda izleyici kitlesi oluşturarak mobil platform üzerinde televizyona alternatif bir mecra oluşturmak. Yıl sonuna kadar katılımcı sayısının birkaç yüz bini geçmesini hedefliyoruz."

Eğer siz de bilginizi gerçek para ödüllü bu yarışmada test etmek ve 'bilgin eleq'ten geçsin' sloganı ile mobil platformda diğer oyuncularla kapışmak isterseniz, hemen aşağıdaki linklerden oyunu telefonunuza indirebilirsiniz.