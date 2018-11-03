Türk Telekom’dan Büyük Hediye: Herkese 1 GB İnternet Paketi

Türk Telekom kullanıcılarına müjde. Telefonuna Muud’u indiren herkese bir hafta boyunca geçerli olmak üzere 1 GB internet paketi hediye ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre Türk Telekom’un “moduna göre özgürce müzik” sloganıyla gelen ve internet paketinden yemeyen müzik platformu Muud, kullanıcılarına 1 GB internet hediye ediyor.

31 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Türk Telekom müşterisi olan ve Muud’u indiren herkes 1 GB internet paketine ve bir aylık ücretsiz müzik dinleme tecrübesine sahip olacak. Kullanıcılar kazandıkları 1 GB’lık internet paketini istedikleri gibi kullanabilecekler.

4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkıyı dinleme imkânı sunan Muud ile Türk Telekom kullanıcılarına aslında yalnızca müzik dinleme imkânı sunmuyor, ayrıca kullanıcılarını son gelişmelerden de haberdar ediyor. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte “kişiselleştirme” özelliğini kullanarak kullanıcılar kendi ilgi alanlarıyla ilgili arşivleri kendileri yönetebiliyorlar.