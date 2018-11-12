Bir açıklamada bulunan Türk Telekom, mevcut abonelerine 1 Ocak'tan itibaren başlayacak olan AKN'siz internet uygulamasına erken geçiş hakkı tanıyacaklarını duyurdu.

Türkiye, 1 Ocak 2019’dan itibaren AKN’siz internet uygulamasına geçiş yapacak. Türkiye’nin önde gelen geniş bant internet servis sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom, yeni bir açıklama yaparak kullanıcılarına 1 Ocak’tan önce AKN’siz internet paketlerine geçiş yapma imkanı sunacaklarını, geçiş yapmak istemeyen kullanıcılarına ise limitsiz ek paketler ile ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, mevcut Türk Telekom Evde İnternet abonelerine, Aralık ayından itibaren çok uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkanı sunacaklarını belirtti ve bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca ‘Hediye GB’ ve şu an hızlarına göre daha yüksek hızda "Limitsiz Ek Paket" gibi avantajlar tanımlayacaklarını dile getirdi.

AKN uygulamasının kaldırılmasından müşterilerinin olumlu etkileneceğini belirten Dursun, ‘’Limitsiz üst paketlere geçmek istemeyen mevcut abonelerimizi taahhütlerinin bitimini beklemeden, kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız 'Limitsiz Ek' paketleri ile internet erişimlerine devam edecekler. Ayrıca, aralık ayından itibaren 3 ay boyunca AKN paketli müşterilerimize, mevcut limitlerine ek olarak her ay 50 GB hediye edeceğiz. Müşterilerimizin kendi paket limitleri ile birlikte bu 50 GB'lık ek limiti de aşması durumunda ise kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız 'Limitsiz Ek' paketleri devreye girecek.’’ dedi.

Sonuç olarak AKN’siz internet uygulamasına erken geçiş yapmak istemeyen abonelerinin bile kota aşımından sonra hiçbir fiyat farkı ödemeden daha hızlı bir internet hizmeti alacağının altını çizen Dursun, ‘’Kısacası, tercihi ne olursa olsun, müşterilerimizin internet deneyimini iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız. Yeni müşterilerimiz de limitsiz paketlerden dilediklerini seçebilecekler.’’ şeklinde konuştu.