Türk Telekom'dan Son Dakika Hotspot Açıklaması

Son günlerde fahiş internet zamlarının yanı sıra gündemin merkezin oturan 'Hotspot'un ücretli olması' konusunda bir açıklama da Türk Telekom'dan geldi.

Turkcell'in yeni yılda mobil interneti farklı cihazlarla paylaşmanın (Hotspot) 9 TL gibi bir ücrete tabi olacağını açıklaması sonrası ortalık ciddi anlamda karışmıştı. Kamuoyunun tepkisinin ardından Turkcell de geri adım atmak durumunda kalmış ve 'Hızlı Giriş' adında enteresan bir sistemle karşımıza çıkmıştı. Dün paylaştığımız haberin detaylarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Vodafone'un 'hotspot' özelliğinden herhangi bir şekilde ücret almayacağını açıklamasının ardından, Türk Telekom da resmi bir açıklama yaptı ve hotspot'un ücretli olmayacağını duyurdu.

İşte Türk Telekom'dan yapılan açıklama:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."