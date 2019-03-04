Bir süredir Türkiye’nin farklı köşelerindeki internet kullanıcılarını arayan 0212 824 05 14 numarası, Türk Telekom’u alarma geçirdi. Bir açıklama yayınlayan firma, bu numaradan gelen telefonlar konusunda vatandaşları uyardı.

Telefon dolandırıcılarının son yöntemi, İstanbul alan koduna sahip sabit bir numara üzerinden Türk Telekom adına vatandaşları aramak oldu. Bir süredir Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlara cep telefonlarından ulaşan 0212 824 05 14 şeklindeki numara, insanlara internet hizmeti hakkında yanıltıcı bilgiler veriyor.

Eğer telefonu açarsanız sizi bir telesekreter karşılıyor, taahhütünüzün bittiğini ve ucuza internet hizmeti alabileceğinizi söylüyor. Bu telesekreterin son derece profesyonel görünmesi için Türk Telekom’un adı kullanılıyor.

Dolandırıcılar, eğer sizden olumlu tepkiler alırlarsa sadece telesekreter üzerinden banka hesabınızın ya da kullandığınız kartların bilgilerine ulaşabilirler.

Türk Telekom’un şüpheli numara ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Şirketimizle ilgisi olmayan, kötü niyetli kişilerce yapılan bu aramalara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemelidir. Şirketimizin itibarını sarsmayı hedefleyen bu eylemlerle ilgili olarak gerekli tüm hukuki ve yasal süreçleri başlatmış bulunmaktayız. Türk Telekom olarak müşterilerimizin mağdur olmamaları için konuyu yakından takip edeceğimizi bildirir, resmi müşteri kanallarımız dışında benzer aramalara itibar göstermemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."