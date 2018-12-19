AKN olmaksızın sunulacak paketlerin fiyatıyla hayal kırıklığı yaratan Türk Telekom, şimdi de toptan hat kiralama bedellerine %66 zam yapıyor.

Ülkemizde adeta arap saçına dönen AKN'siz internet fiyatları, tarifeleri ve paketleri derken bir kötü haber daha geldi. Türk Telekom, kendi paketlerine ve tarifelerine yaptığı zamların yanı sıra, diğer internet servis sağlayacılarına sunduğu topptan hat kiralama bedellerine de %66'a varan zamlar yapıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, taahhütsüz ve AKN'siz internet servis sağlayıcısı TurkNet'in Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş şunları söyledi:

"Türk Telekom, yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdı. Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak. Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek."

Türk Telekom'un bu yeni tarifeleri Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanırsa, diğer operatörlerin de yeni yıldaki paketlerinde gözle görülür bir zamla karşılaşacağız. Görünen o ki kullanıcıların tahammül edemeyeceği kadar abartılı fiyatlar sunan Türk Telekom, rekabette yukarıda kalabilmek için uygun fiyat sunan rakiplerinin fiyatlarını da yukarı çekmeye çalışıyor. Anlayacağınız 2019 yılı internet için devrim olacak derken çok daha sancılı bir sürece doğru adım adım gidiyoruz.

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