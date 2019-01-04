Türk Telekom, akıllı telefon kullanıcılarının fotoğraf, doküman, müzik ve videolarını güvenli bir bulut alanında saklamasına imkan verecek yeni uygulaması Dijital Depo'yu yayınladı. Toplamda 2 GB ücretsiz bulut depolama alanı sunan uygulama, 4.99 TL'den başlayan fiyatlarla 50 GB, 500 GB ve 1 TB depolama alanları sunuyor.
Dijital Depo'nun Özellikleri
- Dosyalarınızı telefon yerine Depo’da saklayarak telefon hafızasından yer kazanma.
- Farklı cihazlardan yedeklenen dosyalara kolayca ulaşabilme.
- İstediğiniz kişilerle kolaylıkla dosya paylaşabilme.
- Tüm fotoğraflarınızı albüm halinde görüntüleyebilme.
- Telefon rehberi yedekleme ve diğer cihazlara aktarabilme.
iOS ve Android kullanıcıları, uygulamayı aşağıdaki linklerden ücretsiz edinebilirler: