Türk Telekom, iOS ve Android İçin 'Dijital Depo' Uygulamasını Yayınladı

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Türk Telekom, akıllı telefon kullanıcılarına özel hazırladığı yeni bulut servisi Dijital Depo'yu iOS ve Android sahiplerinin beğenisine sundu.

Türk Telekom, akıllı telefon kullanıcılarının fotoğraf, doküman, müzik ve videolarını güvenli bir bulut alanında saklamasına imkan verecek yeni uygulaması Dijital Depo'yu yayınladı. Toplamda 2 GB ücretsiz bulut depolama alanı sunan uygulama, 4.99 TL'den başlayan fiyatlarla 50 GB, 500 GB ve 1 TB depolama alanları sunuyor.

Dijital Depo'nun Özellikleri

  • Dosyalarınızı telefon yerine Depo’da saklayarak telefon hafızasından yer kazanma.
  • Farklı cihazlardan yedeklenen dosyalara kolayca ulaşabilme.
  • İstediğiniz kişilerle kolaylıkla dosya paylaşabilme.
  • Tüm fotoğraflarınızı albüm halinde görüntüleyebilme.
  • Telefon rehberi yedekleme ve diğer cihazlara aktarabilme.

iOS ve Android kullanıcıları, uygulamayı aşağıdaki linklerden ücretsiz edinebilirler:

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turk-telekom-dijital-depoyu-kullanima-sundu,xrMM65Lq-ECOJdtYFbKmFw
Etiketler: Türk Telekom, dijital depo
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