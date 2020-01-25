Türk Telekom, Elazığ Depremi İçin Seferber Oldu

Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom, dün akşam depremin gerçekleştiği Elazığ’da vatandaşa yardım etmek amacıyla tam anlamıyla seferber oldu. Ankesörlü telefonlardan sabit ve mobilde yurtiçinde iletişimi ücretsiz sunan Türk Telekom, toplanma alanlarında limitsiz Wi-Fi hizmetini hayata geçirdi.

Dün akşam Türkiye, son derece üzücü bir haberle karşı karşıya kaldı. 24 Ocak 2020 tarihinde saatler 20.55’i gösterirken Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ merkezli deprem bölgedeki binalara ciddi hasarlar verirken depremin ciddi boyuttaki şiddeti çevre illerde de hissedildi. Çatlakların ve kısmi çöküklerin oluştuğu binaların yanı sıra birçok bina da tamamen yıkılarak enkaz haline geldi.

Akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu ve Elazığ’a yardım etme çalışmalarına başladı. Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom da bu seferberliğe ortak oldu. Türk Telekom, bölgedeki vatandaşların en gerekli ihtiyaçlarından biri olan iletişim ihtiyacını karşılamak için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor ve bölgedeki vatandaşlara ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor.

Sabit ve ankesörlü telefonlar ücretsiz hizmet vermeye başladı

İlk etapta Elazığ Valilik önünde olmak üzere, Elazığ ve Malatya genelinde toplam 547 ankesörlü telefon, sabit ve mobilde yurtiçinde her yöne ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Deprem sonrasında bölgede hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerini de karşılayan Türk Telekom, yardım koordinasyon sürecine destek olmaya da devam ediyor.

Bunların yanı sıra İstanbul’da hazırlanan 6 adet şarj ünitesi, öncelikli olarak belirlenen 3 toplanma alanında hizmet vermek üzere Elazığ’a gönderildi. Vatandaşların sabit ses ve ihtiyaçlarına da destek olmayı hedefleyen Türk Telekom, her bir lokasyonda 5 sabit ses ve 2’şer sabit internet faaliyete geçirdi. Bu noktalarda vatandaşların ücretsiz ve limitsiz bir şekilde Wi-Fi kullanabilmeleri sağlandı. Bunların yanı sıra Elazığ ve Malatya’da bulunan tüm Türk Telekom mağazaları, ücretsiz şarj hizmetini aralıksız olarak devam ettiriyor.

Sabit ses ve sabit internet hattı çekilen lokasyonlar