Türk Telekom, Girişimcilere 3 Milyon Lira Destek Sağladı

PİLOT gelişme programı kapsamında girişimcilere toplamda 3 milyon lira destek sağlandı.

Erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla kurdukları PİLOT girişim hızlandırma programının girişimcileri desteklediğini belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "PİLOT girişim hızlandırma programı kapsamında 2013 yılından bu yana toplamda 3 milyon TL nakit desteği sağlamış bulunuyoruz. PİLOT’tan bugüne kadar toplam 56 girişim başarıyla mezun oldu, bu girişimlerden 13 tanesi yatırım aldı" açıklamalarında bulundu.

Türk Telekom olarak Türkiye’deki girişimlerin enerjisine inandıklarını ifade eden Er, 2013’ten bu yana PİLOT girişim hızlandırma programı aracılığıyla girişimlere destek verdiklerini belirtti. Bunun yanı sıra altıncı dönemin sonunda 11 girişimi daha programdan başarıyla mezun ettiklerini anlatan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom olarak girişimlere sistemli ve doğru büyümenin kapılarını açan PİLOT girişim hızlandırma programı kapsamında 2013 yılından bu yana toplamda 3 milyon TL nakit desteği sağlamış bulunuyoruz. PİLOT’tan bugüne kadar toplam 56 girişim başarıyla mezun oldu, bu girişimlerden 13 tanesi yatırım aldı.”

“PİLOT kapsamında desteklenen bu girişimler, 2017 yılında 174 kişiye istihdam sağladı ve 12 milyon TL’lik ciro elde etti. Türk Telekom olarak destek verdiğimiz girişimlerin böylesi başarılı sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor ve Türkiye’nin geleceği için umutlandırıyor."

Maddi desteğin yanı sıra Türk Telekom ile iş birliği fırsatı, mentorluk, eğitim, iş bağlantıları, yatırımcılara erişim, bulut hizmetleri, ofis alanı, mobil iletişim paketi ve teknoloji altyapısı gibi imkanlar sunduklarını da belirten Er "Her bir ekip program boyunca ortalama 40 saat mentorluk alarak bire bir 80’e yakın mentorla görüşme fırsatı yakalıyor. Yine program süresince ve sonrasında girişimlere projelerinin tanıtımı için çeşitli mecralarda iletişim ve tanıtım desteği sağlıyoruz. Ayrıca, İstanbul dışından katılan ekipler için konaklama imkanımız da bulunuyor" şeklinde açıklamada bulundu.