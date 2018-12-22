Ojer Telekomünikasyon'un (OTAŞ), Türk Telekom'daki hisselerinin Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne devri resmen tamamlandı.

Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ) sahipliğindeki Türk Telekom hisselerinin devir süreci tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu, konu hakkında yaptığı açıklamada, Türk Telekom'un sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A grubu hisselerinin tamamının OTAŞ'a kredi veren Akbank, Garanti ve İş Bankası'nın ortak olacağı Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye (LYY) devrinin gerçekleştiğini belirtti.

Devir işlemi bittikten sonra Akbank, Garanti ve İş Bankası ardı ardına açıklamalarda bulundu. KAP'ta yer alan açıklamalara göre LYY'ye Akbank'ın yüzde 35,5598 seviyesinde, Garanti Bankası'nın yüzde 22,165 seviyesinde, İş Bankası'nın ise yüzde 11,5972 seviyesinde katılım gösterdiği söylendi.

Bu doğrultuda Türk Telekom Üst Yönetimi'nde de değişikliğe gidildi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden olan Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani görevlerinden istifa etti.

İstifa edenlerin yerini doldurmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak içinse Mohammed Hariri'nin yerine İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Cenk Serdar'ın yerine Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Cüneyt Sezgin, Kanafani'nin yerineyse Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Eyüp Engin atanması kararlaştırıldı. KAP'ın açıklamasında, atama kararlarının genel kurul toplantısında onaya sunulacağı da söylendi.

Bu gelişmelerin neticesinde Türk Telekom, 25 Ocak 2019 Cuma günü, Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek.