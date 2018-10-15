Türk Telekom Playstore'da PS4 Oyunları Satışa Çıktı

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, PC oyunlarının yanı sıra yeni dönemde PS4 oyunları ve aksesuarları da satacak.

Uzun süredir özellikle Türk Telekom abonelerine 12 aylık faturaya ek taksit imkanıyla oyun ve ekipman sunan Playstore, yepyeni hizmetini duyurdu. Oyunseverler artık PlayStation 4 oyunlarını ve oyuncu ekipmanlarını Playstore’dan avantajlı fiyatlarla satın alabilecekler.

PlayStation 4'ün en çok sevilen konsola özgü oyunları Marvel’s Spider Man, Detroit: Became Human ve God of War'ın da aralarında bulunduğu yapımlar, Playstore'un ürün yelpazesine şimdiden eklenmiş durumda. Bununla birlikte PS4'e özel PS4 oyunları ve göz alıcı modelleriyle Dualshock V2 kablosuz kontrol cihazları, Razer oyuncu ekipmanlarından mouse ve mousepad’ler de Playstore'da satın alınabiliyor.

OverGame ile partnerlik kuran Playstore’dan PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanlarını satın alan oyuncular, aldıkları kodları OverGame'in web sitesine giriş yaparak ilgili sayfaya girecek ve kargo süreçlerini tamamlayabilecek. Playstore'da satışan çıkan PS4 oyunlarına buraya, oyuncu ekipmanlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Türk Telekom Evde İnternet abonesiyseniz 12 ay taksit imkanı sizleri bekliyor.