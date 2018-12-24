Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, siber saldırılara önlem olarak açılan Siber Güvenlik Merkezi'nin açılışında konuştu.

Türkiye'de siber güvenlik alanında hizmet veren ilk telekom operatörü olan Türk Telekom, 1.500 metrekareyi aşkın oldukça büyük bir alanda kurulmuş olan Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi'ni yapılan lansmanla basına tanıttı.

Türk Telekom Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yeni dönemde teknoloji alanındaki gelişmelerin, hayatı kolaylaştırdığı kadar siber tehditlere de daha açık hale getirdiğini belirtti.

Ülkemizin siber saldırı konusunda dünyadaki konumuna da değinen Kıraç, şunları söyledi: "Türkiye, yaklaşık yüzde 3 ile 9'uncu sırada. Dünya genelinde atak oranı her geçen gün artıyor. 2017'de yüzde 2,1 atak ülkemizi hedef almış. 2018'in ilk yarısında dünyada ise 2,8 milyon DDoS atak gerçekleşmiş. Aylık oranda bunlar artmaya başladı."

Yapılan lansmanda konuşanlardan biri de Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal oldu. Ülkemizin siber saldırı alanında günden güne daha fazla hedef alındığını belirten Önal, her geçen yıl gelen saldırıların 2-3 kat arttığını belirtti.

Önal'ın açıklamaları şu şekilde:

"2009 yılından beri müşterilerimize kurumsal güvenlik servisleri sunan Türkiye’nin siber güvenlik sağlayıcısı konumundaki ilk telekom operatörü olarak 7/24 hizmet veren uzman teknik kadromuzla siber tehditlere karşı mücadelede tüm kurumların yanındayız. Siber Güvenlik Merkezimizde siber olay yönetimi, siber tehdit istihbarat servisleri, hizmet sürekliliğinin izlenmesi gibi müşterilerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Biz, Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya ve bunu yaparken de kamu kurumlarından özel şirketlere, hatta son tüketiciye kadar tüm müşterilerimizin siber güvenliğini de sağlamaya devam edeceğiz."