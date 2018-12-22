Türk Telekom'un Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Belli Oldu

Bugün yaşanan gelişmelerin ardından Türk Telekom'da boşalan koltuklara kimlerin geleceği de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Bugün arka arkaya gelen açıklamalarla Türk Telekom'un hisselerinin Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'nın ortak kurduğu Levent Yapılandırma Yönetimi'ne devredildiğini öğrenmiştik. Bu devir işlemiyle birlikte şirketin yönetim kurulunda pek çok isim değişikliği olmuştu ve boşalan bazı koltuklara kimlerin geleceği büyük merak konusuydu.

Gelen son haberlere göre Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı koltuğuna ise Eyüp Engin oturdu. Aynı zamanda yeni yönetim kurulu üyeleri de açıklandı. Tam liste ise şu şekilde;

Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren.

Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani ise gelişmelerle birlikte şirketteki tüm görevlerinden istifa etmişlerdi.