Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden iç ismin yerine yeni isimler atandı.

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden Rami Aslan, Mazen Abou Chakra ve Nasser Sulaiman A Al Nasser şirketteki tüm görevlerinden istifa etti. İstifa edilen isimlerin yerine ise Bülent Aksu, Nureddin Nebati ve Faisal Mohammed I Aldughaither atandı. Gerçekleştirilen atamalar, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak.

İstifa eden isimler arasından Rami Aslan'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Bülent Aksu, Mazen Abou Chakra'nın yerine ise yine A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Dr. Nureddin Nebati atandı. Nasser Sulaiman A Al Nasser'in yerine atanan isim ise Faisal Mohammed I Aldughaither oldu.

Atamalar henüz onay sürecinde ve gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak. Aday gösterilen tüm isimler, özellikle telekom, uluslararası ticaret ve yönetim alanlarında deneyimli kişiler ve atamaların da değişikliğe gidilmeden onaylanması bekleniyor.