Türk Telekom Yönetiminden 3 Önemli İsim İstifa Etti

Son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası el değiştiren Türk Telekom cephesinde ardı ardına istifalar yaşandı.

Türk Telekom'daki hisselerinin Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi'ne devredilmesinin ardından, yönetim kurulunda da istifalar başladı. Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Nureddin Nebati ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sefer Turan ve İbrahim Eren görevinden ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde şirketten istifa edenlerin yerine birçok atama gerçekleşmiş ve Mohammed Hariri'nin yerine İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Cenk Serdar'ın yerine Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Cüneyt Sezgin, Kanafani'nin yerineyse Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Eyüp Engin göreve gelmişti.

Şirketlerin el değiştirmesi sonrasında yaşanan doğal bir prosedür olarak nitelendirilebilecek yol ayrılıklarına böylece 3 isim daha eklenmiş oldu.

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiri şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Nureddin Nebati, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Sefer Turan ve Sayın İbrahim Eren istifa etmiştir.

Sayın Sefer Turan'nın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınması kaydıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre, selefinin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Sayın Nureddin Nebati Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır."