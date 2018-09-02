Türk Televizyon Tarihinin En Önemli 'İlk'leri

TRT'nin kuruluşu (1 Mayıs 1964) aynı zamanda Türk televizyonculuğunun başlangıç tarihidir.

Ve televizyonculukta nereden nereye geldiğimizi öğrenmek açısından da, şöyle bir geriye dönüp bakmak yeterlidir...

1. İsmet İnönü'nün katıldığı deneme yayını

2. Zeki Müren'in katıldığı deneme yayını

3. Türkiye'de ilk televizyon anonsu

4. İlk hava durumu

5. Yayınlanan ilk reklam filmi: Meysu meyve suyu

6. İlk yarışma programı: Talih Kuşu

7. İlk sitcom: Kaynanalar

8. İlk özel televizyon kanalı: Star 1

9. İlk kırmızı noktalı program: Gece Keyfi

10. Kral TV'de yayınlanan ilk klip: Burak Kut - Benimle Oynama