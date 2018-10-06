İnternet fenomenleri, bir kez daha Instagram hesaplarının kapatılması ile karşı karşıya. Bu sefer yapılan saldırılar özellikle Twitch ağırlıklı olarak gidiyor.

İnternet dünyası geliştikçe bu mecraya zarar vermek isteyen kişilerin sayısı da artıyor. Bu tarz hack olaylarının önüne geçmek için antivirüs yazılımları kullansak da her zaman yeterli olmayabiliyor. Bu durumlardan en çok etkilenen kişiler ise sosyal medya fenomenleri oluyor. Son dönemde yeniden artış gösteren Instagram kapatma olayları genişleyerek devam ediyor. Twitch ve YouTube fenomenlerinin Instagram hesaplarına yapılan saldırılarda pek çok hesap kapatıldı.

Son olarak Başak Karahan, Furkan Yaman, Duygu Köseoğlu, Jahrein, Unlost gibi fenomenlerin de Instagram hesapları kapatıldı. Bundan önce yine pek çok ünlü ismin sosyal medya hesabı kapatılmış bazılarının hesapları sonrasında yeniden açılmıştı. Şu anda kapatılan hesaplar arasında açılan tek Instagram hesabı ünlü Twitch yayıncısı Unlost’a ait olduğu görülüyor. Jahrein, Duygu Köseoğlu gibi ünlülerin hesaplarının akıbeti ise hala bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kendine Müzisyen, Eylül Adıgüzel gibi Twitch yayıncılarının da Instagram hesabı kapatılmıştı, ancak bu yayıncılar da daha sonrasında hesaplarına yeniden erişmeyi başardılar.

Kısa süre önce hem sosyal medya ünlüleri hem de ünlü TV oyuncu ve şarkıcılarının da hesapları kapatılmış, tekrar açılması için rüşvet istenmişti, sonrasında ise bu kişiler polisler tarafından yakalanmıştı. Bu olayların arkasında kim var şimdilik bilinmiyor, ancak yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.