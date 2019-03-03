Türk Yapımı Uçaklar, 2021'de Göklerde Olacak

Celal Gökçen, 1987 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında bulunan BPLAS'ın, ürünlerini yerli imkanlarla üretmeye çalıştığını söyledi.

Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık’ın sahibi olan Celal Gökçen, BPLAS olarak yeniliğe dayalı birçok ürünün yerli olanaklarla üretilmesi için çalıştıklarını dile getirdi. 6 farklı tesiste 1.725 çalışanları olduğunu ifade eden Gökçen plastik enjeksiyon, otomotiv, savunma sanayii, elektrikli ev aletleri, yapı-inşaat sektörü, gıda ve yüzey dekorasyon sektörlerinde ürünler geliştirdiklerini ifade etti.

Alman eğitim ve spor uçakları üreten Aquila’yı 2015’te aldıklarını ifade eden Gökçen, bu satın almayla ilgili şunları söyledi:

“Aquila'nın tasarım ve geliştirme, üretim, bakım, Camo sertifikaları bulunuyor. 6 bin saat uçuştan sonra diğer uçak firmalarının bakım maliyetleri 25 bin avro seviyesinde iken bu maliyeti 4 bin avroya kadar düşürdük. 95 oktav normal benzin ile çok düşük maliyet ile uçma ayrıcalığı sunan Aquila, isteğe bağlı olarak uçak gazı ile de çalışabiliyor. 450 metre mesafede hem kalkış hem de iniş yapabilen Aquila, İngiliz Hava Kuvvetleri pilotları başta olmak üzere eğitim için pilotlar tarafından tercih edilen ilk marka. Aynı zamanda diğer marka uçaklara bakım ve servis hizmeti sunan Aquila, ABD, AB ve Avusturalya'da kabul gören sertifikasyon yetkilerine sahip.”

4 – 6 kişilik, turbo ve oto pilotlu uçaklar için Avrupa’da faaliyet gösteren bir mühendislik firmasını da satın aldıklarını söyleyen Celal Gökçen, “German Design Awards”da (Alman Tasarım Ödülü) mükemmel tasarım ödülü alan ALPINA’nın da Türkiye’de üretilmesi için hazırlıklar yaptıklarını ifade etti.

Aquila’yı satın aldıktan sonra Bursa Uzay ve Havacılık şirketini kurduklarını ifade eden Gökçen, Almanya’da yatırım yaptıklarını ancak yatırım sermayesini Türkiye’de kazandıklarını ve zaman içerisinde bu yatırımların Türkiye’ye gelmesini arzu ettiklerini de söyledi. Türkiye'de üretilen uçakların 2021 yılında göklerde olacağını söyleyen Gökçen, üretimlerinin ise olabildiğince yerli olmasına dikkat edeceklerini dile getirdi.

Celal Gökçen havacılık sektörüyle ilgili olarak ise “Bursa Havcılık ve Uzay Şirketinde uçağı üretmek, uçağa bakım yapmak ve uçağı kullanmak sahip olmamız gereken temel unsurlar olacak. Pilot yetiştirmenin yanında uçak bakım, uçak üretiminin Türkiye'de de yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Bunlar Batı'nın tekelinde değil, bunları bizim mühendislerimiz de yapabilir. Sadece imkan tanımak lazım diye düşünüyorum.” dedi.