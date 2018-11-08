Türk Yazarların Elinden Çıkmış 5 Bilim Kurgu Kitabı

Bilim kurgu edebiyatı, bilime yön verecek kadar mantıklı vizyona sahip insanların hayal güçlerine dayanıyor. Onlar yazdıklarıyla milyonlarca okura ulaşıyor. Bundan yarım asır önce hayal edilenlerin içerisinde yaşadığımız bir dünyadayız. Peki bilim kurgu edebiyatının Türkiye’de hiç temsilcisi yok mu? Elbette var. Webtekno Kitaplık serimizin ilk bölümünde 10 farklı yazarın kaleminden çıkan 10 Türkçe bilim kurgu romanını derledik.

Bilim kurgu romanı yazmak, belki de edebiyat dünyasının en çok üretim sıkıntısı çekilen dallarından. Hayal etmekle kalmayıp, bunları insanlara anlaşılır bir şekilde aktarmak gerek. Ayrıca okuyucuların, yazarların zihninde dolaşmasını sağlamak da oldukça zor bir iş. Dünya edebiyatında bilim kurgunun çok derin ve anlamlı olan örneklerini görüyoruz. Isaac Asimov’un Vakıf serisi ya da Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya romanı gerçekten de okuyucunun aklını geleceğe götüren eserlerden.

Türk edebiyatı bilim kurgu ile biraz geç tanışmış olsa da ülkemizde hala kaleminden yaratıcı satırlar dökülen edebiyatçılar var. Gelin bugün Webtekno Kitaplık serisinin ilk bölümünde, yerli bilim kurgu yazarlarımızın ellerinden çıkmış olan 5 bilim kurgu romanına yakından bakalım:

Sahte Uygarlık - Zühtü Bayar:

Bugünün dünyasına çok yabancı olan ARZ adına bir yerde, ideal toplum düzenine sahip, ileri düzey uygarlıklar yaşamaktadır. Bir gün galaksinin bir başka köşesinden gelen kötücül bir ırkın istilasına uğrar. Artık ARZ için altın çağ sona ermiş; insan, yabancı Pler ırkının kölesi haline gelmiştir. Bu sırada Orion Nebulası’nın uzak bir köşesinde bulunan dünyalardan birisi, Pler ırkına karşı yıldızlararası bir mücadeleye başlamaya karar verir.

Yayım yılı: 1999

Son Tiryaki - Müfit Özdeş:

Türkçede yazılan en iyi bilim kurgu öykülerinin bir kısmı Müfit Özdeş’in kaleme aldığı bu kitabın içinde bulunuyor. Esere adını veren öykünün konusu ise oldukça ilginç. Zira sigaranın tamamen yasaklandığı bir dünyada, tiryakiliği yüzünden gezegeni terk eden bir adamın konusu işleniyor. Birbirinden ürkütücü, heyecan dolu 6 adet öykü var. Okuyanların büyük kısmı mutlaka kendisinden bir parça bulabiliyor.

Yayım yılı: 1996

Cydonia - Sercan Leylek:

Birbirleriyle hiç alakası olmayan üç insan: Beyrutlu güvenlik görevlisi Rafik, Norveçli kayak sporcusu Stian, Amerikalı astronot Sean. Bu üç kişinin yolları; Mars yüzeyinde keşfedilen bir delik, 3. Dünya Savaşı ve İsrail’in bağlantısı ve Kızıl Gezegen’de inşa edilen Cydonia’nın yer aldığı kurguda kesişiyor.

Yayım yılı: 2011

Zaman Tozları - Sadık Yemni:

Arkadaşları ile bir kaza geçirdikten sonra hayatta kalan tek kişi olan Metin, zamanı 43 saniyeliğine bükebildiği ve dondurabildiği bir süper güce kavuşuyor. Vakiteri adı verilen bir karakterle ve Cann diye tanımlanan “gerçek dünya” ile tanışıyor. Zaman hırsızı olarak herkesin adını duyduğu Metin’in peşine dünyanın en iyi istihbarat örgütleri takılıyor.

Yayım yılı: 2010

Şairin Romanı - Murathan Mungan:

Şairine bir bilim kurgu çizgisine sahip olan bu romanda bilge şairlerle, filozoflarla, yalnızca şairleri öldüren bir katille, o katilin izini süren iki polisle, gizemleri aydınlatmak için hayatlarını hiç eden matematikçilerle, rüya terbiyecileriyle tanışacaksınız. Tüm bunlar, adı Yerküre olan bir gezegenin, Anakara adındaki kıtasında, Odragend kentine varmak isteyen kişiler. Murathan Mungan’ın bu kitabı, batı edebiyatının bilim kurgu romanlarından oldukça farklı.

Yayım yılı: 2011

Eğer sizin de okuyup beğendiğiniz yerli bir bilim kurgu romanı varsa, yorumlar kısmından herkesle paylaşabilirsiniz. Yeni bir Webtekno Kitaplık yazısında görüşmek üzere, takipte kalın.