5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivaline katılan Türk Yıldızları, kokpit kamerasından görüntüler paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen 5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'ne katıldı. Nefes kesen bir gösteri gerçekleştiren tim, gösteriyi bir kokpitin gözünden görmemize olanak veren şahane bir video yayınladı.

Bugün, İzmir'de gerçekleştirilecek olan 9 Eylül kutlamaları kapsamında da bir gösteri gerçekleştirecek olan tim, aslında savaş pilotu olan askerlerden oluşuyor. Ancak Türk Yıldızları, senenin yarısından çoğunu gösteri uçuşlarına ayırıyor.

Bu gün 17.30'da başlayacak olan programda, İzmir semalarında önce Solo Türk, sonra da Türk Yıldızları gösterilerini sunacak. Gösteri İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndan izlenecek.