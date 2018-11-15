YouTube'da parodi ve komik videolar yayınlayan Emre Özkan ve sevgilisi Nahide Cansu Kovancı’nın ölüm sebebi belli oldu.

Sosyal medya fenomeni Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, önceki gün stüdyolarında çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can vermişlerdi. Polis güçlerinin konuyla ilgili araştırması son buldu ve yangına sebep olan şeyin elektrik sobası olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar'daki Cebel Pasajı'nın bodrum katında yaşanan yangın, ses yalıtımı için stüdyonun köpükle kaplanmış olması sonrası çok çabuk yayılmıştı. Yapılan araştırmaya göre yangına sebebiyet veren, yeni alınan elektrik sobasının kablosunun aşırı ısınarak yanması olduğu belirlendi.

Alevlerin stüdyonun girişini kapatması sonrası yoğun dumanda boğularak hayatını yitiren iki genç, dün Havza ve Çorlu'da toprağa verildi.