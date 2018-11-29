YouTube Türkiye’nin son dönemdeki en başarılı içerik üreticilerinden 140Journos, platformun en tanınan Türk simalarıyla izlemeye değer bir röportaj gerçekleştirdi. Barış Özcan, Orkun Işıtmak, Batesmotelpro’dan Volkan Öge gibi isimler, röportajda YouTuber olma konusunda açıklama yapıyorlar.

YouTube, dünyanın en büyük video paylaşım platformu olarak, yeni nesle yeni bir iş kapısı sunuyor. YouTube yayıncılığı ya da popüler adıyla YouTuber olmak, artık çoğu gencin ve çocuğun hayallerini süsleyen bir meslek.

İçerik üreticilerinin yüksek tutarlarda gelir elde etmeleri, sürekli göz önünde bir hayat sürüp magazinel bir üne kavuşmaları, gençlerin ilgisini çekiyor. Elbette her işte olduğu gibi YouTuber olmanında arka planı kolay değil. İnsanlar, bu işi dışarıdan oldukça yanlış bir şekilde yorumlasa da içerik üreterek popülerleşmek ve gelir elde etmek artık çok zor.

YouTube’un son dönemdeki en iyi içerik üreticilerinden olan, bir nevi yeni nesil gazeteciliğin sembolü haline gelen 140Journos ekibi, hemen hemen her popüler yayıncıyla kısa röportajlar gerçekleştirdi. Kanalın başlattığı yeni araştırma dosyasının ilk videosunda, bu röportajlardan izlemeye değer kesitler yer alıyor. Oğuzhan Uğur, Orkun Işıtmak, Danla Bilic gibi isimler, hem mesleği hemde nasıl bu işe başladıklarını anlatıyorlar.

"yeni salgın: youtuber [bölüm 1: kanalıma hoş geldiniz]"

140Journos ekibine, böyle kaliteli işler yaptıkları için tebriklerimizi iletiyoruz.