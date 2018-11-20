2014 yılında Rusya’nın teklifiyle başlayan, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye doğalgaz getirme planı olan TürkAkım Boru Hattı projesi için sıcak günler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı’nın katıldığı bir törenle detayları netleşen projeye değiniyor, merak ettiklerinizi cevaplıyoruz.

Doğalgaz hatları, stratejik açıdan pek çok ülke için önemli bir konu. Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği, Asya’dan Avrupa’ya uzanması gereken pek çok hat, topraklarımız üzerinden geçiyor. Bir başka deyişler topraklarımızdan çıkmayan enerjinin transferinden maddi olarak kar ya da gelir elde edebiliyor, ihtiyacımızı daha ucuza karşılayabiliyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin’in 2014 yılında yaptığı bir teklifle ilk kez gündeme gelen, Karadeniz’den geçecek bir doğalgaz hattı projesi için de somut gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’de geçtiğimiz günlerde düzenlenen törene katılan Putin, projeye verilen ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fikri olduğunu söyledi.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye doğalgaz taşıyacak:

Daha önce Avrupa kıtasına doğalgaz satışını Ukrayna üzerinden yapan Rusya, Ukrayna ile yaşanan sorunlar sonrasında yeni bir çözüm arayışına girmişti. 2016 yılında o dönemin Rus ve Türk enerji bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla, Rusya ve Türkiye arasında yeni bir enerji transferi dönemi başlamış oldu.

Haritada gördüğünü üzere, Rusya’nın Anapa kentinden Karadeniz’e inecek boru hattı, Kırklareli’nin Kıyıköy bölgesinden tekrar karaya çıkacak. TürkAkım hattı, Trakya üzerinden zamanla Avrupa kıtasına açılacak. Hat üzerinden gelen doğalgaz, Türkiye’ye dağıtılacak.

Trakya üzerinden 260 kilometrelik mesafeyle geçtikten sonra Yunanistan’a kadar uzanacak hat, buradan Avrupa ülkelerine doğalgaz sağlayacak. Toplamda 4 ayrı hattan oluşması planlanan TürkAkım'ın bu hatlarında, 750 milyon ila 15 milyar metreküp arasında değişen enerji transferi yapılacak. Yıllık toplamda gerçekleştirilmesi beklenen transfer miktarı ise 63 milyar metreküp.

Bazı kaynaklar, toplam kapasitenin 31.5 milyar metreküp olduğunu, Türkiye’ye ayrılacak miktarın 15.75 milyar metreküp olduğunu söylüyorlar.

TürkAkım'ın toplam maliyeti 19 milyar dolar:

63 milyar metreküplük doğalgazın 14 milyar metreküpü Türkiye’nin ihtiyacı için kullanılacak. Kalan kısım ise Rusya tarafından Avrupa’ya ihraç edilecek.

Rus şirket Gazprom, Karadeniz üzerindeki 910 kilometrelik boru hattını döşeyecek, Türkiye’den geçecek hattın çalışmaları Türk şirketlerle ortaklaşa yürütülecek. Mayıs 2015’te başlanan inşaat çalışmalarının önümüzdeki yıllarda tamamlanması bekleniyor.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ile, ülkemizdeki doğalgaz faturaları hafifleyebilir. Önümüzdeki süreçte projenin diğer detaylarını aktarıyor olacağız.