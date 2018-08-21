Beta sürümünde Türkçe dil desteği sunmaya başlayan Google Asistan, yeni bir özelliğe daha kavuştu. Gününüzü güzelleştirecek haberler sunacak olan Google Asistan, her geçen gün gelişiyor.

Dünya, kimi zaman kötü haberlerle iç karartıcı bir yer olabiliyor. Haber sitelerinde gezinirken kendinizi kötü hissediyorsanız, Google Asistan bu konuda yardımınıza yetişebilir. Google Asistan, bugünden itibaren "Hey Google, bana iyi bir şeyler söyle." dediğiniz takdirde seçtiği bazı iyi haberleri sizlere sunuyor.

Google'ın kullanıma açtığı bu özellik, sadece yavru kedi-köpek videolarından ibaret haberler değil; dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyen insanların yaptıkları hakkında gerçek haberler sunuyor.

Detaylarını yukarıdaki videodan izleyebileceğiniz yeni Google Asistan özelliği, ruh halinize bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bugün itibariyle beta sürümünde Türkçe dil desteği de sunmaya başlayan Google Asistan, her geçen gün kendini geliştiriyor. Google Asistan'ın bu özelliğinin dilimiz için ne zaman aktif olacağı ise merak konusu.