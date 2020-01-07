Türkçeden İngilizceye Çeviri İçin En İyi 7 Çeviri Sitesi

Tureng Sözlük, Google Çeviri gibi en iyi çeviri araç ve uygulamalarını sizler için listeledik. İngilizce, Türkçe yanında Arapça, Çince gibi farklı diller için de bu site ve uygulamaları kullanabilirsiniz. Türkçe'den İngilizce'ye çeviri yapmak isteyenler bu site ve uygulamaları rahatlıkla kullanabilirler.

İngilizce Türkçe çeviri, internetin hayatımızın merkezine oturması nedeniyle en büyük günlük ihtiyaçlarımız arasında. Artık profesyonel düzeyde yabancı dil bilmeden, o dilleri yüzeysel olarak anlamak mümkün. Hatta bazı çeviri uygulamaları sayesinde ileri düzey iletişim kurmak bile kolaylaştı. En iyi çeviri uygulamalarını kullanarak temel düzeyde yabancı dil anlaşması sağlayabilir ve ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz.

Sadece İngilizce de değil. Çince ve Arapça gibi karmaşık diller için de çeviri araçlarının kabiliyeti giderek artıyor. Ufak tefek hataları göz ardı edebiliyor, önemli olan anlamak ve anlaşmak diyorsanız, sizin için Google Çeviri ve Tureng gibi sitelere benzer en iyi çeviri site ve uygulamalarını sizler için derledik.

Artık kulaklıklarımızın bile simültane çeviri becerisine sahip olmaya başladıklarını düşününce, bu listedeki araçlar gözünüze basit görünebilir. Ancak her birisi farklı çeviri amaçları için başucunuzda yer alacak. Hazır başucu demişken, bu içeriği sık kullanılanlara kaydederek site ve uygulamalara istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi listeye birlikte göz atalım.

Arama motoru tabanlı çeviri uygulamaları:

Google Çeviri (Google Translate):

Google arama verilerinden elde ettiği hemen hemen bütün aktif dünya dillerine ait verileri oldukça iyi kullanıyor. Çeviri aracı o kadar büyük gelişmeler kaydetti ki artık derdimizi anlatmanın bir tık ötesine geçti. Hâlâ ufak tefek noktalarda hatalara sahip olsa bu hatalar, iki dilde de uzman olan kişilerin anlayacağı türden. Bu sebeple Google translate en iyi çeviri siteleri arasında yerini aldı diyebiliriz.

Örneğin yukarıdaki örnekte “Teknolojinin en eğlenceli ve samimi hali” cümlesinin İngilizcesi, olayı tam olarak verse de %100 doğru bir çeviri değil. Samimiyeti belirtmek için “friendly” yerine “sincere” kelimelerini kullanırsak, derdimizi daha iyi anlatabiliyoruz. Diğer çeviri araçlarında da aynı cümleye yer verip, sonuçları birlikte değerlendireceğiz.

Google Çeviri maksimum 5.000 karaktere destek verirken, Google Chrome’da da internet sitelerini otomatik olarak çeviren eklentiye sahip. Türkçe’den İngilizce’ye uzun metinli çeviriler yapacaksanız, noktalama işaretlerine ve imla kurallarına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Google Çeviri servisine buradan ulaşabilir, Mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

Yandex Çeviri (Yandex.Translate):

Rusya’nın Google’a rakip olarak geliştirdiği Yandex, uzun yıllardır çeviri hizmeti veriyor. Elinde Google kadar büyük bir veri bulunmadığından olsa gerek, çeviri aracı yüksek doğrulukta hizmet vermiyor. Yine de Google’a alternatif ve hızlı sonuç bekleyenler için en iyi seçenek.

Yukarıdaki çeviride Yandex’in özel isim ayrımı yapamadığını ve biraz da resmi dilde kullanılan kelimelere yatkın olduğunu görüyoruz. Gelişmesi için önünde kesinlikle daha çok uzun yollar bulunuyor.

Maksimum 10.000 karaktere destek veren Yandex Çeviri’ye uzun metinler için güvenmek zor. Ayrıca de Rusça’nın diğer dillere çevirisi konusunda oldukça işe yarayabilir.

Yandex Çeviri servisine buraya tıklayarak ulaşabilir, mobil uygulamalarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

Microsoft Bing Çeviri (Bing Translate):

Bing Çeviri, bir diğer veri devi Microsoft’a ait. Bu nedenle beklenenden çok çok daha iyi performans verdiğini söylemek mümkün. Bing arama motoru dışında şirketin çok fazla dilde metinsel veri kaynağı var. Bunlardan en önemlisi ise Windows’un kendisi.

Yine aynı örneği ele aldığımızda, Bing’in Google Çeviri’den nispeten daha organik bir sonuç verdiğini görüyoruz. En azından “teknolojinin … hali” kalıbını “version of” olarak daha yumuşak şekilde veriyor. Ayrıca Türkçe versiyondaki “samimi” sözcüğü de kullanım amacına en uygun seçeneklerden birisi olan “intimate” ile verilmiş durumda.

Maksimum 5000 karakterlik metin desteği bulunan Bing Çeviri, özellikle iş dünyasında Microsoft Translator adıyla en iyi çeviri programı olarak yerini alıyor.

Bing Çeviri / Microsoft Çevirmen servisine buraya tıklayarak ulaşabilir, mobil uygulamalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Sözcük tabanlı çeviri araçları ve uygulamaları:

Tureng Sözlük:

Çeviri dünyasında yerli bir seçenek olarak karşımıza çıkan Tureng, İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerinde de en iyi çeviri seçeneği diyebiliriz. Kelimeler üzerinden çeviri hizmeti veren Tureng, o kelimelerin kullanıldıkları deyimler, kalıplar ve söz öbeklerini de aynı sonuç sayfasında gösteriyor.

Mobil uygulamaları dışında Windows ve MacOS için ayrı ayrı uygulamaları, tarayıcılar için de eklentiler sunan Tureng’in piyasadaki en kullanışlı ve en iyi çeviri programı seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bir Türk şirketi tarafından üretilmesinin en büyük avantajı ise diğer araçlara nazaran Türkçe'yi daha profesyonelce ele alması.

Tureng’in servisine buradan ulaşabilir, mobil uygulamalarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

Zargan Sözlük ve çeviri:

Türkiye’den bir şirketin sunduğu diğer çeviri aracı ise Zargan. Tıpkı Tureng gibi kelimeleri, kelimelerin yan anlamlarını ve kullanıldıkları kalıpları çeviriyor. Türkçe ve İngilizce tabanlı olarak çalışan Zargan, aynı zamanda deyimler konusunda da oldukça sıkı bir arşive sahip.

Yukarıdaki örnekte “samimiyet” kelimesine karşılık olarak, İngilizce deyim önerilerinde “to break the ice” yani “buzları kırmak” anlamına gelen; samimiyet kurmayı ifade etmek için kullanılan deyimi öneriyor.

Zargan servisine ulaşmak için buraya tıklayabilir, mobil uygulamaları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

Cambridge Sözlüğü (Cambridge Dictionary):

Cambridge Üniversitesi bünyesinde geliştirilen bu sözlük aracı, tamamen İngilizce’den diğer dillere çeviriye odaklanıyor. Yani ters yönde Türkçe - İngilizce çeviri yapmanız mümkün değil. Ayrıca İngilizce dil bilgisi hakkında da geniş bir arşive sahip. İngilizce bir kelime üzerinden kullanımı hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Sözlük, Tureng ya da Zargan’dan daha kısa ve öz şekilde deyim ve kalıp önerilerinde bulunuyor. Bu deyim ve kalıplar ise gündelik hayatla daha iç içe kullanımı olan yaygın söylemleri içeriyor.

Cambridge Sözlüğü servisine buradan ulaşabilir, mobil uygulamalarını aşağıdan indirebilirsiniz (Uygulama ücretlidir):

Seslisözlük:

Hem cümleler hem de kelimeler bazında çeviri hizmeti veren Seslisözlük, ülkemizin en eski çeviri servislerinden birisi. Cümle çevirileri konusunda Yandex ciddiyetinde olan servis, kelime bazlı çevirilerde ise gayet kapsamlı sonuçlar veriyor.

Servisin en çok öne çıkan özelliği ise kelimelerin ya da cümlelerin okunuşlarını da sonuçlarında yazılı olarak göstermesi. Buraya bakarak telaffuz geliştirmek zor olsa da özellikle yabancı dil öğrenmek isteyenlerin başvurabileceği bir araç.

Seslisözlük servisine buraya tıklayarak ulaşabilir, mobil uygulamalarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

Bonus: Google Çeviri uygulamasının şahane görsel çeviri özelliği

Google Çeviri’nin mobil versiyonunda yer alan kamera ile görüntü üzerinden çeviri yapma özelliği, son derece kullanışlı. Yabancı bir metin gördüğünüz Google Çeviri uygulamasını açıp, kamera simgesine dokunarak kullanmanız mümkün.

Doğrudan görüntü üzerinde istediğiniz dile anlık çeviriler yapılıyor. Elbette Google Çeviri kadar iyi sonuçlar vermiyor, ancak kısa metinlerde en azından karşınızda nelerin olduğunu görmeniz kolaylaşıyor. Yabancı bir coğrafyada kaybolma ihtimaliniz ise sıfıra düşüyor.

Yakın gelecekte cebimizdeki kulaklıkların anlık çeviriler yapabildiklerini göreceğiz. Hatta birbirimizin dilini hiç anlamadığımız insanlarla sular seller gibi konuşabileceğiz. Umuyoruz ki sizler için hazırladığımız en iyi çeviri program, site ve uygulamaları çeviri ihtiyacı duyduğunuz durumlarda sizler için faydalı olur.