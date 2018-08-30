Turkcell, 5G tabanlı otonom tır konvoyu projesi ile Avrupa’nın en prestijli Ar-Ge ve inovasyon oluşumu olan Horizon2020’ye kabul edildi.

Son yıllarda otonom teknolojiler ve sürücüsüz araçlar üzerine bir dizi çalışmada bulunan Turkcell, Türkiye’de bir ilki başararak Avrupa’nın en önemli Ar-Ge ve inovasyon oluşumuna kabul edildi ve hibe almaya hak kazandı. Türkiye’nin de otonom teknolojileri üstüne dünya çapında işler yapmasını sağlayacak 5G projesi, temel olarak araç haberleşmesi üzerine odaklanmış durumda.

5G MOBIX çatısı altında geliştirilen proje, konvoy (platooning) üstüne farklı bir bakış açısı sunuyor olacak. Projenin odak noktasında konvoy halinde ilerleyen tırların kendisi ile aynı güzergahta giden en öndeki tırı otomatik olarak takip etmesi olarak belirlenmiş durumda. Bu sayede sıranın arkasında bulunan araç şöförleri dinlenme imkanı bulacakken, aynı zamanda yol rüzgarının da etkileri minimuma indirilerek uzun vadede yakıt tasarrufu sağlanacak.

Sistem sayesinde araçlar, aralarında güvenli bir mesafe oluşturarak otomatik bir sürüş deneyimi yaşatacak. Sürücülerin de kendini güvende hissetmesi ve acil durumlarda müdahale edebilmesi için konvoyun liderliğini üstlenen aracın yol kamerası diğer tırlardan da gözlemlenebilecek. İlk testi Türkiye - Yunanistan sınırında gerçekleştirilecek proje; Turkcell’in yanı sıra Ford Otosan, Aselsan ve Ericsson Türkiye tarafından da desteklenecek.