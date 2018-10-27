Turkcell, BiP aracılığıyla mesaj gönderen ve sesli veya görüntülü arama yapan kullanıcılarına Samsung Galaxy S9 hediye ediyor.

29.8 milyondan fazla indirmeye ulaşan BiP, yılsonuna kadar kullanıcılarının internetini ikiye katlamakla kalmıyor, bunun yanı sıra 100 Samsung Galaxy S9 modelinden birini kazanma şansı sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na tam destek ile katılan Turkcell, kullanıcılarının internet paketlerini ikiye katladıklarını açıkladı. Bu bağlamda, Turkcell’in uygulamaları olan TV+, Dergilik, fizy ve lifebox’ta geçerli GB’lar da iki katına çıkıyor.

Kampanyadan faydalanabilmek için BiP uygulamasına girmeniz ve keşfet içerisindeki “Enflasyonla Mücadele” kanalını takip etmeniz gerekiyor. Daha önce de kullanıcılarına 50 adet Samsung Galaxy S9 hediye eden iletişim ve yaşam platformu, yurtiçi ve yurtdışında yakaladığı başarıyı kullanıcılarıyla kutluyor ve yeni düzenlediği çekiliş ile 100 adet Samsung Galaxy S9’u kullanıcılarına hediye ediyor. 24 Aralık 2018 tarihine kadar BiP aracılığıyla mesaj gönderen, sesli ve görüntülü arama yapan kullanıcılar 100 adet Samsung Galaxy S9’dan birine sahip olma şansını yakalayabilecek.

Çekilişe katılmak için kullanıcıların yapması gereken tek şey BiP kullanmak. Galaxy S9 kazanma şansını arttırmak isteyen kullanıcılar her gün mesajlaşıp, sesli ve görüntülü arama yapabilir. Çekiliş sonucunda Samsung Galaxy S9 kazanan talihliler 7 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecek.