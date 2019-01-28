Turkcell, DQ Enstitüsü ile yaptığı anlaşmayla 8-12 yaş arasındaki öğrencilere dijital vatandaşlık verecek.

Türkiye’deki mobil servis sağlayıcılardan Turkcell, 8-12 yaş arası öğrencilere hazırladığı programla, çocuklara dijital dünyada kendilerini korumayı öğretecek. Program kapsamındaki eğitim, oyunlaştırılmış platformlarla verilecek.

Turkcell, internet çağında daha bilinçli ve sorumlu çocuklar yetiştirilmesi amacıyla dijital vatandaşlık eğitimi kampanyasını başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında DQ Enstitüsü ile iş birliğine vararak, Dijital Zeka DQ kavramını Türkiye’ye kazandırdı.

Proje’nin kamuoyuna duyurulması için yapılan toplantıda Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Akıllı cihazlar sadece 10 yıldır hayatımızda ve şu an 10 yaşında olan çocuklar bu teknolojiyi deneyimleyen ilk kuşak. Dijital dünya ve teknoloji, çocuklar için olağanüstü fırsatların yanı sıra bazı riskleri de barındırıyor. Öğrenciler keşfetmek, iletişime geçmek ve öğrenmek için internetin ve mobil teknolojilerin gücünü kullanıyor. Ancak bu durum sanal zorbalık, mahremiyet sorunları, internette güvenilir kaynak bulmanın güçlüğü gibi pek çok problemi de, ailelerin ve eğitimcilerin gündemine taşıyor. Çocuklarımızı vakit kaybetmeden sanal risklere karşı bilinçlendirmek ve geleceğe hazırlamak zorundayız. Dijital Zeka Küresel Etki Raporu Araştırması’nın sonuçlarına baktığımızda Türkiye’de çocukların siber tehditlere maruz kalma olasılığı yüzde 47. Bu risk oranını en düşük düzeye indirmeliyiz, DQ ile hedefimiz budur. Turkcell olarak çocuklarımıza güvenli öğrenme alanları yaratarak Türkiye’nin dijital dünyada söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya katılan DQ Enstitüsü kurucusu Dr. Yuhyun Park, toplantıda yer alan çocuklara yönelik yaptığı konuşmasında, “Sizler çok özel bir jenerasyonsunuz, elinizdeki telefon ve tabletler hem milyonlarca kişiye açılıyor hem de dünya tarihinin tüm bilgi birikimine. Geçmişin kralları bile bu imkana sahip değildi. Elinizde büyük bir güç var ama bu gücü nasıl doğru kullanacağınızı öğrenmelisiniz. İşte Dijital Zeka platformunu bu amaçla oluşturduk. Ayrıca 3 başka avantajınız daha var. Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Muhteşem Süleyman bu topraklardan çıktı. Bu topraklar müthiş liderler çıkarma potansiyeline sahip. Stratejik lokasyonunuz var ve bu topraklarda bilgeliğe çok değer veriliyor. Dijital Zeka tamamen bilgelikle alakalı. Sizler de geleceğin dijital liderleri olabilirsiniz” dedi.

Dijital vatandaşlıkla birlikte çocuklara kazandırılacak yetenekler arasında dijital vatandaşlık kimliği, ekran süresi yönetimi, siber zorbalık yönetimi, siber güvenlik yönetimi, dijital empati, dijital ayak izi yönetimi, eleştirel düşünme ve gizlilik yönetimi bulunuyor.