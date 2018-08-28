Turkcell, kullanıcılarına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm gün boyunca faydalanabilecekleri şahane bir kampanya sundu.

GSM operatörleri özel günlerde ve bayramlarda pek çok kampanya ve sürprizle sık sık kullanıcılarını sevindiriyorlar. Önümüzde de 30 Ağustos Zafer Bayramı var ve Turkcell bu özel günde kullanıcılarına sevindirici bir sürpriz yapacağını açıkladı. BiP uygulamasını kullanan Turkcell'liler 30 Ağustos tarihinde gün boyunca uygulamanın pek çok özelliğinden data paketlerinden harcama yapmadan faydalanabilecekler.

Bilmeyenler için BiP, Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması ve sunduğu pek çok fırsat ve kolaylık ile kendine hayli kullanıcı bulmuş durumda. Uygulamayı kullanan Turkcell'liler, görüntülü ve sesli arama ile anlık mesajlaşma uygulamalarını 30 Ağustos boyunca internet paketlerinde eksilme olmadan kullanabilecekler.

BiP'in 30 Ağustos'a özel bir diğer sürprizi ise son dönemde popülaritesi hayli artan 'Hadi' yarışması ile ilgili. Canlı yayında 'Hadi' uygulaması üzerinden sunulan yarışma programına herkes katılabiliyor ve tüm soruları doğru cevaplayan kullanıcılar günlük ödülü bölüşüyor. Yarışmanın 30 Ağustos'ta gerçekleşecek BiP özel programında ise büyük ödül bu anlamlı güne ithafen 30 Bin TL olacak.

Siz de Turkcell kullanıcısıysanız ve 30 Ağustos'ta bu güzelliklerden faydalanmak istiyorsanız, her iki uygulamayı da aşağıda yer alan indirme linklerini kullanarak telefonunuza yükleyebilirsiniz.

BiP Messenger için;

Hadi için;