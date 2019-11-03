Ülkemizdeki telekomünikasyon operatörlerinden ve birçok dijital servis hizmeti sağlayıcılarından olan Turkcell'in Genel Müdürü Murat Erkan, yürürlüğe girmesi planlanan dijital hizmet vergisinin yerli geliştiricileri koruyacağını söyledi.

Son dönemde eklenmesi planlanan vergilerden bir tanesi olan dijital hizmet vergisi hakkında konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, %7,5'lik verginin eşit rekabet şartları için atılan bir adım olduğunu dile getirdi.

Turkcell'in son 6 yıldır fizy, BiP, Turkcell TV+, Dergilik, lifebox, Yaani gibi dijital hizmetler sunduğunu ifade eden Erkan, bu hizmetlerin kullanım oranlarının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Erkan, platformlara dair şu istatistikleri paylaştı: “BiP üzerinden aylık 10 milyardan fazla mesaj gönderildi, fizy’de günde 7,1 milyondan fazla şarkı dinleniyor, TV+ platformlarına günde 3,3 milyon kullanıcı giriş yapıyor.”

Şirket olarak dijital hizmetlere ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Murat Erkan, dijital hizmetlerde her zaman mevzuat ve vergi uygulamalarının aynı olması yönünde talepte bulunduklarını da ifade etti.

Eşit rekabet ortamı

Murat Erkan, bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, dünya genelinde kabul gören aynı servislere aynı vergi uygulaması anlayışının ülkemizde de hayata geçmesine olanak sağlayacağını söyledi. Erkan, rekabet eşitliği vurgulamasını ise şöyle açıkladı:

“Dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7,5'lik vergi uygulaması, bu bakımdan eşit rekabet ortamı yaratacak. Çünkü aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar aynı oranda vergi ödemeye başlayacak. Söz konusu uygulamayla dijital hizmet veren yabancı firmalar da artık vergiye tabi olacak.”

Erkan, bu uygulamayla birlikte Türkiye’de dijital servis hizmeti sunan yerli şirketlerin içerisinde bulunduğu dezavantajlı ortamın kaybolacağını dile getirdi. Tabii yeni vergi uygulaması deyince akla ilk gelen 'fiyatların müşteriye yansıması' konusunda da konuşan Erkan, Turkcell’in dijital hizmetlerinin ücretlendirmesinde herhangi bir artışa sebep olmayacağını ifade etti.

Turkcell yöneticisi, yürürlüğe sokulması planlanan vergi düzenlemesiyle birlikte yerli dijital hizmet servisi geliştirenlerin yabancı sermayeli dijital hizmet servisleriyle daha fazla rekabet içerisinde bulunabileceğini söyledi.